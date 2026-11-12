Kein F1-Cockpit für 2027: Red Bull-Talent Nikola Tsolov wird Reservist

Viele Formel-1-Berichterstatter und Fans waren überzeugt: Nachdem Nikola Tsolov in seiner ersten vollen Formel-2-Saison sechs Siege und den zweiten Zwischenrang erkämpft hat, wird er zum Stammfahrer im Visa Cash App Racing Bulls Team befördert. Dies zu Lasten von Liam Lawson, der allerdings auch eine starke Saison gezeigt hat.

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Der Neuseeländer hat in den bisherigen 20 WM-Runden 89 Punkte geholt. Drei Rennen vor dem Saisonende besetzt der 24-Jährige den neunten WM-Rang – und liegt damit direkt hinter Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar. Der Franzose hatte Lawsons Cockpit im Red Bull Racing Team im vergangenen Jahr nach nur zwei WM-Runden übernommen und wurde vom Racing Bulls-Rückkehrer in diesem Jahr ersetzt, als er verletzungsbedingt für drei Rennen ausfiel.

Lawson zeigte sowohl im Racing Bulls-Auto als auch im RB22 starke Leistungen und sicherte sich damit seinen Verbleib im Rennstall aus Faenza für das nächste Jahr. Deshalb muss Tsolov mit der Reservisten-Rolle Vorlieb nehmen. Der 19-jährige Bulgare wird diese für beide Red Bull-Teams in der Formel 1 bekleiden und dabei ein umfangreiches Entwicklungsprogramm durchlaufen, das sowohl Arbeit im Simulator als auch Trainings- und Testeinsätze auf der Strecke umfasst. Damit soll er auf den Formel-1-Aufstieg vorbereitet werden.

Optimale Vorbereitung für den Formel-1-Aufstieg

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagt über Tsolov: «Nikola ist ein aussergewöhnlich talentierter junger Fahrer, und wir sind von seiner Entwicklung und seinen Leistungen in den letzten Jahren zutiefst beeindruckt. Dass er in der Formel 3 um die Meisterschaft gekämpft hat und nun in seiner ersten kompletten Saison um den Formel-2-Titel mitfährt, spricht Bände über sein Können und seine Entschlossenheit. Ebenso beeindruckt hat uns seine Reife, seine Einstellung zum Rennfahren und seine Bereitschaft, ständig dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln.»

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«Wir glauben fest an Nikolas Potenzial und sehen in ihm einen Fahrer mit einer sehr vielversprechenden Zukunft in der Formel 1. Diese Ernennung spiegelt unser Vertrauen in ihn und unser Engagement für seine weitere Entwicklung wider. Unser Fokus wird 2027 darauf liegen, ihm die Erfahrung, die Mittel und die Unterstützung zu geben, die er benötigt, um bereit für den nächsten Schritt in die Formel 1 zu sein», erläutert der Franzose die Personalentscheidung.

«Vorerst hat Nikola jedoch noch eine wichtige Aufgabe in der F2 zu erfüllen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei den letzten beiden Rennen und werden ihn auf seinem Weg zum Kampf um die Meisterschaft voll und ganz unterstützen», verspricht Mekies weiter.

Formel-1-Reservist Nikola Tsolov: Klares Ziel vor Augen

Tsolov selbst beteuert: «Ich bin unglaublich glücklich und Red Bull sehr dankbar, dass sie mir diese Chance geben. Seit ich zum Junior-Team gestossen bin, habe ich grossartige Unterstützung erfahren und mich sowohl als Fahrer als auch als Mensch enorm weiterentwickelt. Meine Karriere ist unglaublich schnell vorangeschritten, und ich verdanke allen sehr viel, die an mich geglaubt und mir geholfen haben, so weit zu kommen.»

Gleichzeitig betont der Teenager: «Mein Ziel ist klar: Ich möchte Formel-1-Fahrer werden. Die Möglichkeit, mich im nächsten Jahr auf diesen nächsten Schritt vorzubereiten, ist unglaublich spannend. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit der Unterstützung und der Erfahrung des Teams die bestmögliche Vorbereitung erhalten werde, um sicherzustellen, dass ich voll und ganz bereit bin, den Schritt in die Formel 1 zu machen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich weiss, dass ich noch viel lernen muss, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten, jede Gelegenheit optimal zu nutzen und alles für das Team zu geben. Vorerst konzentriere ich mich darauf, die Formel-2-Saison so stark wie möglich zu beenden.»

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