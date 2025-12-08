Norris-Ingenieur Will Joseph: «Lando fühlte sich wohler als wir»

Haarscharf und mit nur zwei Punkten Vorsprung krönte sich McLaren-Pilot Lando Norris mit Platz 3 im Abu-Dhabi-GP zum Weltmeister. Die Freude war danach riesig bei Norris, für den es sein erster WM-Titel ist. McLaren holte bereits im Herbst in Singapur die Team-WM. Nun die zweite Papaya-Party.

Norris‘ Renningenieur Will Joseph sagte nach dem Rennen über den großen Erfolg: «Es ist nicht nur eine Partnerschaft, es sind nicht nur Lando und ich. Es sind so viele Menschen daran beteiligt: Performance-Ingenieure, aber auch alle bei McLaren und viele Menschen außerhalb von McLaren, die mit ihm zusammenarbeiten. Es wäre also unfair von mir, den ganzen Ruhm für mich zu beanspruchen, wir haben das alle gemeinsam geschafft und es war fantastisch.»

Der Brite gestand aber auch: «Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen. Wir haben viele Möglichkeiten durchgespielt, was alles passieren könnte, die Wenns und Abers, was wäre, wenn Max (Verstappen, Anm.) dies tut, was wäre, wenn er das tut. Ich glaube, wir waren wirklich gut vorbereitet und haben viele Szenarien diskutiert, und das hat sich als richtig erwiesen. McLaren ist sehr gut in der Vorbereitung, und wissen Sie, manche Leute sagen, wir reden zu viel am Funk, aber wir bereiten uns gut vor und wir gehen gemeinsam vor, wir diskutieren Dinge, und das hat sich ausgezahlt. Wir haben in Singapur die Konstrukteurswertung gewonnen, und heute schreiben wir mit Lando wieder Geschichte, und ich bin sehr stolz, ein Teil davon zu sein.»

Fast das gesamte Rennen über hatte Lando Norris Charles Leclerc im Ferrari im Nacken. Der Monegasse gab alles, um an Norris vorbeizukommen, doch am Ende war sein Auto nicht schnell genug. Wäre Leclerc vorbeigezogen, Norris also Vierter geworden und hätte sich an der Spitze nichts verändert, wäre Norris‘ Titel futsch gewesen und Verstappen Weltmeister geworden. Doch Norris schien entspannt trotz allem, was auf dem Spiel stand.

Will Joseph: «Ich glaube, Lando fühlte sich wohler als wir (am Kommandostand, Anm.), also wussten wir ungefähr, wie viel Tempo Lando draufhatte. Irgendwann haben wir gesagt: Okay, jetzt reicht's, gib einfach Gas und zieh nach vorn, weil es uns zu sehr stresst. Aber wir wussten, dass starkes Graining möglicherweise ein Problem werden würde, also wollten wir die Reifen nicht zu sehr belasten. Wir wussten, dass unsere Strategie darin bestehen musste, nicht als Erste zum Stopp zu gehen, sondern andere zu decken, und das bedeutete, die Reifen zu kontrollieren und hinter ihnen zu lauern. Ich finde, Lando hat das großartig gemacht. Er muss sich wohlgefühlt haben, bis wir ihn zur Eile gedrängt haben.» Norris fuhr Leclerc davon – und zu seinem ersten WM-Titel.