Norris (McLaren/2.) zum Mercedes-Streit: «Ich war bereit für die Scherben»

Platz 2 und sieben WM-Punkte für Formel-1-Champion Lando Norris im kontroversen Sprint von Kanada. Norris muss sich auf dem Circuit Gilles Villeneuve lediglich George Russell beugen und verpasst seinen fünften Sprint-Sieg knapp.

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«Das war ein gutes Rennen», sagt der Engländer. «Das Duell der beiden Mercedes vor mir war – hm, interessant! Ich war bereit, die Scherben aufzulesen.»

Es war auch die Steilvorlage für Norris zu P2, denn Antonelli schlitterte vor ihm von der Bahn, der Italiener stinkwütend, weil er sich wenige Sekunden zuvor von Leader Russell abgedrängt fühlte.

Norris blickt so auf das kurze Rennen zurück: «Ich wollte an George dranbleiben, aber gleichzeitig musste ich auch Kimi hinter mir im Auge behalten.»

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«Das ist keine einfache Strecke, um einen Gegner in Schwierigkeiten zu bringen, weil du selber alle Hände voll zu tun hast – es ist hier sehr leicht, einen Fehler zu machen.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

«Wir haben im Rennen guten Speed gezeigt, damit dürfen wir zufrieden sein, und das macht Mumm fürs Rennen.»