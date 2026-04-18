Nürburgring: 3 Plätze Strafe für Team von Max Verstappen

Die Formel 1 ist gezwungenermaßen in der Rennpause. Eigentlich wäre heute der Qualifying-Samstag in Jeddah/Saudi-Arabien gewesen. Das Rennwochenende kann bekanntermaßen nicht stattfinden. Aber einer dreht trotzdem fleißig seine Runden: Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist auf dem Nürburgring im Mercedes-AMG GT3 unterwegs.

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Dort findet das Nürburgring 24h Qualifiers-Event statt, also eine Art Vorbereitungsrennen für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring im Mai, bei dem Teams und Fahrer üben können. Wegen der Rennabsagen in der Formel 1 konnte Verstappen nun schon Mitte April mit dabei sein.

Verstappen: Von Startplatz 6 auf 9

Verstappen und sein Stallgefährte Lucas Auer sicherten sich dabei im Qualifying für das Rennen eigentlich Startplatz 6. Wegen einer Berührung mit dem Porsche Cayman mit der Startnummer 941 musste Auer allerdings bei den Stewards vorsprechen und bekam eine Strafe von drei Positionen aufgebrummt. Somit startet Team Verstappen nur von Rang 9.

Auer war die erste, Verstappen die zweite Qualifying-Session gefahren. Auf der 25,3 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings kam Auer auf eine schnellste Rundenzeit von 8:13,012 min, Verstappen auf 8:12,302. Das Rennen steigt am heutigen Samstagabend ab 17.30 Uhr.

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