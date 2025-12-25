Nur von ihrem Designer geliebt: 10 hässliche Formel-1-Rennwagen

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Doch in der Formel 1 gibt es Rennwagen, die in Sachen Eleganz wohl nur bei ihren Designern Glücksgefühle ausgelöst haben.

Wir lassen hier für Sie, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zehn hässliche Grand-Prix-Fahrzeuge Revue passieren – einige in Sachen Ästhetik und Ergebnisse die reine Katastrophe, andere sind Kult geworden.

Es ist dabei kein Zufall, dass viele Autos aus den 70er Jahren stammen, damals, als das Formel-1-Reglement noch nicht so engmaschig war wie heute und Raum für schräge Ideen bot.

1971: March 711 – Wenn der Lotus 72 Anfang der 70er Jahre die Schöne war, dann war der March 711 das Biest. Der Rennwagen aus der Feder von Frank Costin verblüffte die Fachwelt mit einem hoch angeordneten Frontflügel, der bald als Teetisch verspottet wurde. Unansehnlich bedeutet jedoch nicht erfolglos: March wurde dank des genialen Ronnie Peterson hinter Jackie Stewart WM-Zweiter!

1971: Brabham BT34 – Brabham, ein klingender Name im GP-Sport, gegründet von Formel-1-Champion Jack Brabham. Designer Ron Tauranac wollte zur GP-Saison 1971 etwas völlig Neues machen und geriet dabei auf den Holzweg: Das Modell BT34, mit dem sich Weltmeister Graham Hill und Wilson Fittipaldi abmühten, hatte seinen Spitznamen Hummerklaue bald weg. Die Kühler an der Seite und ein viel zu hoch angeordneter Flügel dazwischen waren nicht unbedingt Vorbild aerodynamischer Effizienz, von der Ästhetik ganz zu schweigen.

Der Brabham BT34 mit Wilson Fittipaldi Foto: LAT/Getty Images Der Brabham BT34 mit Wilson Fittipaldi © LAT/Getty Images

1972: Eifelland-March 721 – Wohnwagen-Hersteller Günther Hennerici war überzeugt, dass aus einem March 721 mehr herausgeholt werden kann. Er engagierte Star-Designer Luigi Colani, um dem englischen Rennwagen ein neues Kleid zu schneidern. Das Ergebnis war mutig und futuristisch und schnittig – aber leider völlig Formel-1-untauglich. Denn unter der eng geschneiderten Karosserie konnte der Cosworth-Motor kaum atmen, Chassis und Verkleidung passten zu gut zusammen wie Öl und Wasser.

Der Eifelland-March 721 mit Rolf Stommelen Foto: DavidPhippsSutton/Getty Images Der Eifelland-March 721 mit Rolf Stommelen © DavidPhippsSutton/Getty Images

1972: Ferrari 312 B3 – Der erste Ferrari 312 B3 wurde als "spazzaneve" (Schneepflug) bekannt – aufgrund seiner seltsamen, schaufelförmigen Fahrzeugnase. Das Auto diente als Versuchsträger für Techniker Mauro Forghieri und kam im Rahmen der Formel-1-WM nie zu einem Einsatz. Damit wurde vielmehr Basisarbeit für jenen Ferrari geleistet, mit dem ab 1974 Niki Lauda und Clay Regazzoni auf die Siegerstrasse zurückkehrten. Der Schneepflug steht heute im Ferrari-Museum und ist ab und zu bei Veranstaltungen mit historischen Rennwagen zu bestaunen, wie auf unserem Foto in Goodwood.

Der Schneepflug von Ferrari Foto: JeffBloxhamLAT/Getty Images Der Schneepflug von Ferrari © JeffBloxhamLAT/Getty Images

1976: Ligier JS5 – Das Motto "schneller, höher, weiter" wurde hier ein wenig missverstanden: Die Luftzufuhr für den Cosworth-Motor des Ligier von 1976 wurde gefühlt im zweiten Stock angeordnet, die Briten gaben dem französischen Renner sofort den Kosenamen Teekessel. Über dem niedrigen Fahrzeugkörper des Autos von Jacques Laffite wirkte die Airbox gewaltig. Im Laufe der Saison wurde das Reglement geändert und der hohe Lufteinlass verschwand im Skurrilitäten-Kabinett.

Der Ligier JS5 mit Jacques Laffite Foto: DavidPhippsSutton/Getty Images Der Ligier JS5 mit Jacques Laffite © DavidPhippsSutton/Getty Images

1979: Arrows A2 – Tony Southgate und Dave Wass wollten mit dem Modell A2 ein Flügelauto bauen, das auf Flügel verzichtet. Dazu wurden der Motor und das Getriebe um vier Grad geneigt ins Chassis eingebaut, um durch den Wagenboden noch mehr Abtrieb zu erzeugen. Das Konzept ging nie auf, der Wagen war aerodynamisch zu instabil. Zwar baute der Renner tüchtig Downforce auf, aber das Handling wurde von Jochen Mass und Riccardo Patrese als grauenvoll bezeichnet. Arrows stellte den Wagen noch während der laufenden Saison zur Seite, holte dafür den alten A1B aus der Garage und brachte den A3 früher als geplant auf die Bahn.

Der Arrows A2 mit Riccardo Patrese Foto: LAT/Getty Images Der Arrows A2 mit Riccardo Patrese © LAT/Getty Images

1979: Ensign N179 – Huch, was ist denn hier los? Hatten Ensign-Technikchef John Baldwin und Chefdesigner Shahab Ahmed vielleicht vergessen, dass ein Rennwagen auch Kühler braucht? Die Anordnung auf der Fahrzeugnase wirkte wie eine Notlösung, und Pilot Derek Daly wurden im Cockpit al dente gekocht. Im Verlauf der Saison kam ein umgebautes Fahrzeug mit klassischer Kühleranordnung auf die Strecke.

Derek Daly im Ensign N179 Foto: DavidPhippsSutton/Getty Images Derek Daly im Ensign N179 © DavidPhippsSutton/Getty Images

1996: Ferrari F310 – Mit dem Ferrari F310 fuhr Michael Schumacher in Barcelona 1996 den ersten Sieg in Rot ein. Der Renner mit den seltsamen seitlichen Lufteinlässen war gewiss nicht der eleganteste Wagen, der je die heiligen Hallen von Maranello verlassen hat. Aber Ferrari wurde damit Zweiter in der Konstrukteurs-WM.

Michael Schumacher im Ferrari F310 Foto: StudioColombo/Getty Images Michael Schumacher im Ferrari F310 © StudioColombo/Getty Images

2004: Williams FW26 – Traurige Nachricht am 1. November 2021: Die italienische Aerodynamikerin Antonio Terzi kam bei einem Autounfall ums Leben. Am bekanntesten wurde Terzi durch ihre Arbeit am Williams FW26: Säbelzahntiger, Walross, Hammerhai – die ungewöhnliche Nasenform führte zu zahlreichen Spitznamen für den 2004er Renner des englischen Traditionsteam. Letztlich sollte diese gewagte Arbeit Terzi beim britischen Traditionsrennstall den Job kosten, denn die theoretischen Vorteile der Nase, viel Luft unters Auto zu bringen, wurden in der Praxis nie bestätigt. Vor dem Ungarn-GP erhielt der Wagen von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher eine konventionelle Nase, und Frau Terzi musste ihren Zeichentisch räumen.

Der Williams FW26 mit Juan Pablo Montoya Foto: NeilSutton/Getty Images Der Williams FW26 mit Juan Pablo Montoya © NeilSutton/Getty Images

2014: Caterham CT05 – Eine Lücke im Reglement bezüglich Fahrzeugnase erlaubte es den Technikern, merkwürdig geformte Auswüchse zu entwerfen – den meisten Fans kam das Würgen. Von Nasenbären war die Rede, von Delfinen und von Formen elektrisch betriebener Hilfsmittel, die vorwiegend im Schlafzimmer zum Einsatz kommen. Ein trauriges Beispiel für diesen Ausbund der Hässlichkeit war das Modell Caterham CT05 von Mark Smith und Lewis Butler, das ein wenig wirkte, als hätte jemand im Drogenrausch aus Legosteinen einen GP-Renner gebaut. Mit dem Auto wurde kein einziger WM-Punkt eingefahren.