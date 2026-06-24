Österreich-GP auf dem Red Bull Ring: Der Sieg ist keine WM-Garantie!
Ein Blick in die Statistik des Österreich-Grand-Prix zeigt: Ein Sieg auf dem Red Bull Ring ist noch lange keine Garantie dafür, dass der Fahrer auch die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnt.
Auf dem Red Bull Ring geht Sonntag der 39. Grand Prix von Österreich der Formel 1 (mit WM-Status) in Szene. Zweimal wurde zusätzlich ein GP der Steiermark gefahren (2020 und 2021 während Corona). Der erste GP in Zeltweg 1963 hatte keinen WM-Status. Dass der Sieger des meist mittsommerlichen oder «Holiday»-Grand Prix im gleichen Jahr auch Weltmeister wurde, passierte nicht so oft.
Insgesamt wurde der Gewinner im Aichfeld in 13 Jahren (inklusive Steiermark-GP) auch Champion. Seit 2014 auf dem aktuellen Red Bull Ring gefahren wird, gelang es in 14 Rennen nur fünfmal. Erfolgreichster Fahrer seit 2014 ist Max Verstappen, der Red Bull Racing fünf Heimsiege bescherte.
Sieger Red Bull Ring – Weltmeister der Saison:
Red Bull Ring
2025 Lando Norris – Norris
2024 George Russell – Max Verstappen
2023 Max Verstappen – Verstappen
2022 Charles Leclerc – Verstappen
2021 Verstappen – Verstappen
2021 (Steiermark-GP) Verstappen – Verstappen
2020 Valtteri Bottas – Lewis Hamilton
2020 (Steiermark-GP) Hamilton - Hamilton
2019 Verstappen – Hamilton
2018 Verstappen – Hamilton
2017 Bottas – Hamilton
2016 Hamilton – Nico Rosberg
2015 Rosberg – Hamilton
2014 Rosberg – Hamilton
A1-Ring
2003 Michael Schumacher – Schumacher
2002 Schumacher – Schumacher
2001 David Coulthard – Schumacher
2000 Mika Häkkinen – Schumacher
1999 Eddie Irvine – Häkkinen
1998 Häkkinen – Häkkinen
1997 Jacques Villeneuve – Villeneuve
Österreichring
1987 Nigel Mansell – Nelson Piquet
1986 Alain Prost – Prost
1985 Prost – Prost
1984 Niki Lauda – Lauda
1983 Prost – Piquet
1982 Elio de Angelis – Keke Rosberg
1981 Jacques Laffite – Piquet
1980 Jean-Pierre Jabouille – Alan Jones
1979 Jones – Jody Scheckter
1978 Ronnie Peterson – Mario Andretti
1977 Jones – Lauda
1976 John Watson – James Hunt
1975 Vittorio Brambilla – Lauda
1974 Carlos Reutemann – Emerson Fittipaldi
1973 Peterson – Jackie Stewart
1972 Emerson Fittipaldi – Fittipaldi
1971 Jo Siffert - Stewart
1970 Clay Regazzoni – Jochen Rindt
Zeltweg
1964 Lorenzo Bandini – John Surtees
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