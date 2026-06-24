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Österreich-GP auf dem Red Bull Ring: Der Sieg ist keine WM-Garantie!

Ein Blick in die Statistik des Österreich-Grand-Prix zeigt: Ein Sieg auf dem Red Bull Ring ist noch lange keine Garantie dafür, dass der Fahrer auch die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnt.

Formel 1

Der Red Bull Ring in Spielberg. Im Vordergrund: 2025er-Weltmeister Norris
Der Red Bull Ring in Spielberg. Im Vordergrund: 2025er-Weltmeister Norris
Foto: XPB
Der Red Bull Ring in Spielberg. Im Vordergrund: 2025er-Weltmeister Norris
© XPB

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Auf dem Red Bull Ring geht Sonntag der 39. Grand Prix von Österreich der Formel 1 (mit WM-Status) in Szene. Zweimal wurde zusätzlich ein GP der Steiermark gefahren (2020 und 2021 während Corona). Der erste GP in Zeltweg 1963 hatte keinen WM-Status. Dass der Sieger des meist mittsommerlichen oder «Holiday»-Grand Prix im gleichen Jahr auch Weltmeister wurde, passierte nicht so oft.

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Insgesamt wurde der Gewinner im Aichfeld in 13 Jahren (inklusive Steiermark-GP) auch Champion. Seit 2014 auf dem aktuellen Red Bull Ring gefahren wird, gelang es in 14 Rennen nur fünfmal. Erfolgreichster Fahrer seit 2014 ist Max Verstappen, der Red Bull Racing fünf Heimsiege bescherte.

Sieger Red Bull Ring – Weltmeister der Saison:

Red Bull Ring

2025 Lando Norris – Norris

2024 George Russell – Max Verstappen

2023 Max Verstappen – Verstappen

2022 Charles Leclerc – Verstappen

2021 Verstappen – Verstappen

2021 (Steiermark-GP) Verstappen – Verstappen

2020 Valtteri Bottas – Lewis Hamilton

2020 (Steiermark-GP) Hamilton - Hamilton

2019 Verstappen – Hamilton

2018 Verstappen – Hamilton

2017 Bottas – Hamilton

2016 Hamilton – Nico Rosberg

2015 Rosberg – Hamilton

2014 Rosberg – Hamilton

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Im Artikel erwähnt

A1-Ring

2003 Michael Schumacher – Schumacher

2002 Schumacher – Schumacher

2001 David Coulthard – Schumacher

2000 Mika Häkkinen – Schumacher

1999 Eddie Irvine – Häkkinen

1998 Häkkinen – Häkkinen

1997 Jacques Villeneuve – Villeneuve

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Österreichring

1987 Nigel Mansell – Nelson Piquet

1986 Alain Prost – Prost

1985 Prost – Prost

1984 Niki Lauda – Lauda

1983 Prost – Piquet

1982 Elio de Angelis – Keke Rosberg

1981 Jacques Laffite – Piquet

1980 Jean-Pierre Jabouille – Alan Jones

1979 Jones – Jody Scheckter

1978 Ronnie Peterson – Mario Andretti

1977 Jones – Lauda

1976 John Watson – James Hunt

1975 Vittorio Brambilla – Lauda

1974 Carlos Reutemann – Emerson Fittipaldi

1973 Peterson – Jackie Stewart

1972 Emerson Fittipaldi – Fittipaldi

1971 Jo Siffert - Stewart

1970 Clay Regazzoni – Jochen Rindt

TV-Programm

Zeltweg

1964 Lorenzo Bandini – John Surtees

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1

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

73

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

68

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

55

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

9

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

34

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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