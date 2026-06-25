Österreich-GP Red Bull Ring: TV, Zeitplan, Wetter mit fetter Überraschung?

Wir haben beim Formel-1-Läufen in der Steiermark schon so ziemlich alles erlebt: quer peitschender Regen und klamme Temperaturen, brütende Hitze, gewaltige Gewitter. Und Einiges davon kommt am kommenden Wochenende auch auf die GP-Fans zu.

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Grundsätzlich gilt für die kommenden Tage für die Formel-1-Fans vor Ort in Spielberg das Gleiche wie für Millionen von Menschen in Europa: sich vor der Sonne schützen, viel trinken, die Hitze aussitzen.

Aber das Wetter könnte noch eine kleine Überraschung bereit halten: Aus heutiger Sicht am Montag folgen teils heftige Gewitter, und noch sind sich die Meteorologen nicht ganz sicher, wie schnell sich diese Unwetter aufbauen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine solche Zone etwas früher heranrückt – und dann ausgerechnet den Renntag beeinflusst.

So oder so: Für die Fans zuhause finden Sie hier, was unsere Kollegen vom Fernsehen berichten; für die Fans vor Ort den kompletten Zeitplan, um die Action auf dem Red Bull Ring zu geniessen.

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Grosser Preis von Österreich im TV

Freitag, 26. Juni

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Miami

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

16.30 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

Samstag, 27. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

11.55 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Hockenheim 1994

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ServusTV – Vorbericht Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

Sonntag, 28. Juni

01.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

02.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.40 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown

11.25 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri

12.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.10 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

14.45 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

14.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich (bei uns im Live-Ticker)

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind

19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.20 ORF1 – Wiederholung Rennen und Analyse

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Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 25. Juni

09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.10: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 26. Juni

09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.20–09.35: Übung für medizinische Intervention

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.10–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.35–19.20: Training Porsche Supercup

19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides

19.45–20.30: Paddock Club Track Tour

19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk

19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

Samstag, 27. Juni

08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.05: Red Bull Drift Show

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

13.40–13.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

Sonntag, 28. Juni

07.50–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.40–09.30: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.10–11.15: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.18: Red Bull Air Show

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

14.46–14.47 Uhr: Vorbeiflug alle Maschinen

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)

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