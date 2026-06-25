Österreich-GP Red Bull Ring: TV, Zeitplan, Wetter mit fetter Überraschung?
Für das Gebiet um den Red Bull Ring in der Steiermark gilt derzeit das Gleiche wie für fast ganz Europa: viel Sonne, viel Schwitzen. Aber das könnte sich ausgerechnet zum Österreich-GP ändern.
Wir haben beim Formel-1-Läufen in der Steiermark schon so ziemlich alles erlebt: quer peitschender Regen und klamme Temperaturen, brütende Hitze, gewaltige Gewitter. Und Einiges davon kommt am kommenden Wochenende auch auf die GP-Fans zu.
Grundsätzlich gilt für die kommenden Tage für die Formel-1-Fans vor Ort in Spielberg das Gleiche wie für Millionen von Menschen in Europa: sich vor der Sonne schützen, viel trinken, die Hitze aussitzen.
Aber das Wetter könnte noch eine kleine Überraschung bereit halten: Aus heutiger Sicht am Montag folgen teils heftige Gewitter, und noch sind sich die Meteorologen nicht ganz sicher, wie schnell sich diese Unwetter aufbauen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine solche Zone etwas früher heranrückt – und dann ausgerechnet den Renntag beeinflusst.
So oder so: Für die Fans zuhause finden Sie hier, was unsere Kollegen vom Fernsehen berichten; für die Fans vor Ort den kompletten Zeitplan, um die Action auf dem Red Bull Ring zu geniessen.
Grosser Preis von Österreich im TV
-
Freitag, 26. Juni
-
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Miami
-
13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
-
13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training
-
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
-
13.30 Beginn 1. Freies Training
-
16.30 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training
-
16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984
-
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
-
17.00 Beginn 2. Freies Training
-
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
-
19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
-
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
-
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
-
Samstag, 27. Juni
-
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
-
08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
-
11.55 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training
-
12.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984
-
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
-
12.30 Beginn 3. Freies Training
-
15.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Hockenheim 1994
-
15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
-
15.40 ServusTV – Vorbericht Qualifying
-
15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying
-
16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
-
16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
-
17.00 ServusTV – Qualifying Analyse
-
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
-
19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
-
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
-
Sonntag, 28. Juni
-
01.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
-
02.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
-
03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
-
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
-
09.40 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown
-
11.25 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri
-
12.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
-
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
-
13.10 ServusTV – Vorbericht Rennen
-
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
-
14.45 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
-
14.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
-
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
-
15.00 Grosser Preis von Österreich (bei uns im Live-Ticker)
-
16.40 ServusTV – Rennen Analyse
-
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
-
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
-
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
-
18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
-
19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind
-
19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität
-
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
-
23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
-
23.20 ORF1 – Wiederholung Rennen und Analyse
Zeitplan Grosser Preis von Österreich
-
Donnerstag, 25. Juni
-
09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
-
11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides
-
13.45–14.00: Pisteninspektion
-
14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car
-
14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer
-
15.00–18.00: Pit Lane Walk
-
15.10: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
-
18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk
-
18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto
-
Freitag, 26. Juni
-
09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test
-
09.20–09.35: Übung für medizinische Intervention
-
09.55–10.40: Training Formel 3
-
11.05–11.50: Training Formel 2
-
12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation
-
12.00–13.00: Paddock Club Track Tour
-
12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk
-
13.10–13.20: Pisteninspektion
-
13.30–14.30: Erstes Training Formel 1
-
14.40–14.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)
-
15.00–15.30: Qualifying Formel 3
-
15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs
-
15.55–16.25: Qualifying Formel 2
-
16.40–16.50: Pisteninspektion
-
17.00–18.00: Zweites Training Formel 1
-
18.35–19.20: Training Porsche Supercup
-
19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides
-
19.45–20.30: Paddock Club Track Tour
-
19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk
-
19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
-
Samstag, 27. Juni
-
08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides
-
09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test
-
10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)
-
11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup
-
11.55–12.05: Red Bull Drift Show
-
12.10–12.20: Pisteninspektion
-
12.30–13.30: Drittes Training Formel 1
-
13.40–13.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)
-
14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)
-
15.10–15.40: Paddock Club Track Tour
-
15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk
-
15.40–15.50: Pisteninspektion
-
16.00–17.00: Qualifying Formel 1
-
17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying
-
17.15–17.45: Paddock Club Track Tour
-
17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk
-
17.50–18.20: Legends’ Parade Training
-
18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo
-
18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
-
Sonntag, 28. Juni
-
07.50–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test
-
08.40–09.30: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)
-
10.10–11.15: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)
-
11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)
-
12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade
-
12.55–13.30: Paddock Club Track Tour
-
12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk
-
13.00–13.30: Fahrerparade
-
13.50–14.18: Red Bull Air Show
-
13.55–14.10: Pisteninspektion
-
14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne
-
14.46–14.47 Uhr: Vorbeiflug alle Maschinen
-
15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach