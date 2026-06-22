Österreich-GP im TV: Hitze-Rennen? So wird das Wetter in Spielberg

Über Westeuropa hängt seit Tagen eine Hitzeglocke, die für Temperaturrekorde sorgt. Auch in der Steiermark wird es am Wochenende heiß. Der Österreich-GP 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg dürfte also zur Hitzeschlacht werden.

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Wie wird das Wetter zur F1 in Österreich?

Temperaturen von bis zu 31 Grad im Schatten sind für das Rennwochenende an allen drei Tagen mit Formel-1-Action auf der Strecke angesagt. Am Samstag könnten leichte Wolken aufziehen, ansonsten ist derzeit Sonnenschein pur angesagt.

Wo läuft das F1-Rennen im TV?

In Österreich ist der Grand Prix in der Steiermark bei ServusTV live zu sehen. ORF 1 zeigt am späten Sonntagabend eine Wiederholung. In der Schweiz werden Qualifying und Rennen übertragen: Samstag auf SRF zwei und Sonntag auf SRF info. In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky.

Großer Preis von Österreich im TV:

Freitag, 26. Juni 04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Miami 10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial 13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.30 Beginn 1. Freies Training 15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground 16.30 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training 16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 17.00 Beginn 2. Freies Training 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

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Samstag, 27. Juni 00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training 11.55 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.30 Beginn 3. Freies Training 15.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying 15.40 ServusTV – Vorbericht Qualifying 15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying 16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying 16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker) 17.00 ServusTV – Qualifying Analyse 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

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