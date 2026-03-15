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Offiziell: Die GP in Bahrain & Saudi-Arabien finden nicht wie geplant statt

Abgesagt sind die Rennen im nahen Osten nicht, die Formel 1 bestätigt nur, dass die GP von Bahrain und Saudi-Arabien nicht im April stattfinden werden. Es werden auch keine Ersatzrennen stattfinden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Im Februar fanden auf dem Bahrain-Rundkurs noch die Vorsaison-Tests statt
Im Februar fanden auf dem Bahrain-Rundkurs noch die Vorsaison-Tests statt
Foto: Bearne / XPB Images
Im Februar fanden auf dem Bahrain-Rundkurs noch die Vorsaison-Tests statt
© Bearne / XPB Images

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Angesichts der Lage im Nahen Osten war das abzusehen: Die Formel-1-Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) werden nicht wie geplant stattfinden, die Verantwortlichen des Sports haben sich auch entschieden, an den beiden Terminen anderswo Rennwochenenden zu veranstalten. Was auffällt: In der Mitteilung ist nicht von einer Absage die Rede.

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Bestätigt wird lediglich, dass die beiden WM-Runden im Nahen Osten nicht im April über die Bühne gehen werden. Auch die Formel 2 und Formel 3 sowie die F1 Academy werden die entsprechenden Meisterschaftsrunden nicht absolvieren. Die Entscheidung wurde in Absprache mit dem Autosport-Weltverband FIA und den GP-Ausrichtern in den jeweiligen Ländern getroffen, heisst es weiter.

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali sagt: «Auch wenn es eine schwierige Entscheidung war, die wir treffen mussten, so war es doch die richtige, wenn man die aktuelle Situation im Nahen Osten anschaut. Ich will die Gelegenheit nutzen, um der FIA und unseren unglaublichen Promotern für ihre Unterstützung und ihr Verständnis zu danken, denn sie hatten sich darauf gefreut, Gastgeber für unseren Sport zu sein und die Rennen mit der gewohnten Energie und Leidenschaft durchzuführen. Wir können es nicht erwarten, wieder zurückzukehren, wenn es die Umstände erlauben.»

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FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem ergänzt: «Für die FIA stehen die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft und unserer Kollegen stets an erster Stelle. Nach sorgfältiger Abwägung haben wir diese Entscheidung getroffen, wobei wir uns dieser Verantwortung voll und ganz bewusst waren. Wir hoffen weiterhin auf Ruhe, Sicherheit und eine rasche Rückkehr zur Stabilität in der Region, und meine Gedanken sind bei all jenen, die von den jüngsten Ereignissen betroffen sind.»

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«Bahrain und Saudi-Arabien sind für das Ökosystem unserer Saison unglaublich wichtig, und ich freue mich darauf, in beide Länder zurückzukehren, sobald es die Umstände erlauben. Mein aufrichtiger Dank gilt den Veranstaltern, unseren Partnern und unseren Kollegen für die kooperative und konstruktive Herangehensweise, die zu dieser Entscheidung geführt hat», ergänzt der frühere Rallye-Fahrer.

Für alle Fans, die sich bereits Tickers für das Rennen in Bahrain besorgt haben, gibt es die Möglichkeit, die Ausgaben vollumfänglich zurückerstattet zu bekommen. Sie haben aber auch die Wahl, eine Gutschrift für eine spätere Austragung des Bahrain-GP zu bekommen. Wer Eintrittskarten für das Rennen in Jeddah gekauft hat, bekommt den Preis zurückerstattet, teilt der Promoter mit.

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