Deutscher Nachwuchspilot Oliver Goethe startet 2027 für Lando Norris

Neuzugang für Lando Norris‘ Formel-2-Team: Der Deutsche Oliver Goethe geht kommende Saison für das neue LN4-Fusion-Team des Formel-1-Piloten an den Start. Norris hat bereits ein F4-Team und nun für 2027 die Vermögenswerte des AIX Racing-Teams übernommen, um in Formel 2 und Formel 3 anzutreten, also den direkten Sprungbrettern in die Formel 1. Nun hat er mit Oliver Goethe seinen ersten Formel-2-Fahrer offiziell unter Vertrag.

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Goethe, der über einen Onkel des Dichters tatsächlich mit dem berühmten Johann Wolfgang von Goethe verwandt ist, fährt unter deutscher Rennlizenz. Goethe ist in London geboren, ging in Monaco zur Schule und hat deutsche und dänische Vorfahren. Sein Vater Roald ist Deutscher, ebenfalls Rennfahrer und Sammler von historischen Rennwagen. Olivers Mutter ist Dänin.

Deutscher Fahrer für Lando-Norris-Team

Goethe: «Ich freue mich riesig, für die Saison 2027 zu LN4 Fusion zu wechseln. Es ist ein wirklich spannendes Projekt, und ich kann es kaum erwarten, ein Teil davon zu sein. Ich habe wirklich das Gefühl, dass nächstes Jahr mein Jahr werden könnte, und ich bin fest entschlossen, das Beste aus dieser Chance zu machen. Vorerst konzentriere ich mich darauf, diese Saison erfolgreich abzuschließen, bevor ich mich direkt an die Vorbereitungen für 2027 mache.» Goethe fährt aktuell seine zweite Saison in der Formel 2. Er fährt derzeit für MP Motorsport und ist 15. in der Meisterschaftswertung.

Goethe war schon im F1-Simulator von Audi

Goethe: «Ich bin bereit, alles zu geben! Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Motorsport Team Germany und Audi habe ich bereits mehrere Trainingseinheiten im F1-Simulator von Audi absolviert und dabei wertvolle Erfahrungen und Einblicke in die Strecken für die kommende Saison gewonnen.» Die Formel 2 fährt nächstes Jahr erstmals in Istanbul (das auch für die F1 wieder neu in den Kalender rückt) und Mexiko-Stadt.

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