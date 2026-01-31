Weiter zum Inhalt
Ollie Bearman beteuert: Haas hat die Test-Probleme von Barcelona verstanden

Das Haas-Team erlebte beim Test in Barcelona am Mittwoch einen schwierigen Tag. Teamchef Ayao Komatsu sprach von Zuverlässigkeitssorgen. Diese konnte man aber laut Ollie Bearman in den Griff bekommen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Oliver Bearman erlebte einen produktiven letzten Testeinsatz in Barcelona
Oliver Bearman erlebte einen produktiven letzten Testeinsatz in Barcelona
Foto: Haas F1 Team
Oliver Bearman erlebte einen produktiven letzten Testeinsatz in Barcelona
© Haas F1 Team

Das Haas-Team erwischte einen guten Start in den Shakedown-Test. Gleich beim Auftakt am Montag rückte Esteban Ocon aus und spulte 154 Runden ab. Als Ollie Bearman es ihm beim zweiten Einsatz am Mittwoch gleichtun wollte, lief es aber nicht mehr nach Plan. Gleich zwei Probleme zwangen den Briten zu längeren Zwangspausen, am Ende des Tages hatte er nur 42 Umläufe geschafft.

Den Donnerstag verbrachte das Team damit, die Sorgen zu analysieren und aus der Welt zu schaffen. Teamchef Ayao Komatsu sprach von Problemen mit der Zuverlässigkeit. Und er verriet: Der Grund für die Geduldsprobe am Vormittag habe ihm keine Sorgen bereitet, das Problem, das Bearman am Nachmittag eingebremst hatte, sei allerdings ernster gewesen.

Am Freitag waren Bearman und Ocon dann wieder auf der Strecke, wobei der Brite zuerst ins Cockpit des VF-26 steigen durfte. Er schaffte 106 Runden, sein Stallgefährte packte am Nachmittag nochmals 89 Umläufe drauf. Bearman freute sich: «Wir haben mehr als doppelt so viele Kilometer in der halben Zeit zurückgelegt, und wir hatten keine Probleme mit dem Auto.»

«Am Mittwoch hatten wir offensichtlich unsere Sorgen, aber letztlich hat sich rausgestellt, dass sie nicht gross waren und wir sie verstanden haben. Es dauerte eine Weile, um sie in den Griff zu bekommen, aber zum Glück haben wir das geschafft und konnten deshalb nochmals ausrücken. Wir haben ein gutes Programm abgearbeitet und ich habe unglaublich viel über das Auto gelernt», erzählte der 20-Jährige.

Und Bearman verriet auch: «In der kommenden Woche ist noch etwas Arbeit im Simulator geplant, ich werde im Werk mit den Jungs arbeiten. Denn auf die Strecke zu gehen, ist das Eine, aber es muss auch sehr viel analysiert werden, wir müssen nun alles verstehen, was passiert ist und alle Daten prüfen. Das wird sicher ein paar Tage in Anspruch nehmen. Und ich bin gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird.»

Weiterlesen

