Es steht ausser Frage, dass Ollie Bearman eine Verlängerung seines Haas-Vertrages für 2027 verdient hat. Der junge Brite, der als Ferrari-Nachwuchs die Formelsport-Karriereleiter erklommen hat, sammelte in den bisherigen WM-Runden in diesem Jahr mehr als dreimal so viele Punkte wie Esteban Ocon, der bis zum vorletzten Rennwochenende in Mexiko noch sein Teamkollege war.

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Dennoch ist die Zukunft von Bearman noch offen, während Ocons Nachfolger Rafael Câmara bereits im Oktober als Haas-Stammfahrer für die Saison 2027 präsentiert wurde. Der Druck wird immer grösser, wie der junge Haas-Pilot im Fahrerlager von Las Vegas betont hat: «Es gibt nichts Neues zu sagen. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich enttäuscht, dass ich nach 20 WM-Runden immer noch ohne Vertrag für das nächste Jahr dastehe.»

«Es ist eine eigenartige Situation, aber wir arbeiten daran», fügte der 21-Jährige an. «Ich kann nicht viel verraten, alles, was ich sagen kann, ist, dass es etwas enttäuschend und natürlich auch nicht ideal ist, was das Selbstvertrauen eines Fahrers angeht. Natürlich, ich weiss, dass ich in diesem Jahr gut genug war, aber der Umstand, dass ich noch nicht weiss, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird, ist nicht ideal. Soviel kann ich verraten.»

Seine Absicht sei klar, betonte Bearman: «Natürlich will ich bei Haas bleiben, und ich finde, dass ich das auch verdient habe. Es ist einfach eine schräge Situation. Ich habe wirklich gedacht, dass wir in den jüngsten Rennen gute Fortschritte gemacht haben, aber es scheint nicht so zu sein. Das ist einfach enttäuschend, und ich hoffe, dass ich zum Ende dieses Wochenendes dann gute Nachrichten für euch habe. Mein Ziel für 2027 ist sehr klar, denn ich denke, meine Arbeit hier ist noch nicht getan.»

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