Ollie Bearman über Ungewissheit für 2026: «Das ist gut und schlecht»

Die Formel-1-Piloten müssen sich nur noch ein paar Tage gedulden, dann dürfen sie in ihren neuen GP-Rennern auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausrücken. Die Testfahrten sind dank der umfassenden Regeländerungen, die für eine neue Fahrzeug- und Motorengeneration sorgen, von besonders grossem Wert, da alle Teams gewissermassen wieder bei null beginnen müssen.

Wie das Kräfteverhältnis aussieht, lässt sich nicht abschätzen, und nicht nur die Fans und GP-Beobachter tun sich schwer damit, die Ungewissheit zu ertragen. Auch die GP-Stars selbst blicken aufgeregt auf das, was kommt. Ollie Bearman sagt dazu: «Derzeit lässt sich unmöglich sagen, wo wir stehen. Alles, was ich vom Werk mitbekomme, ist positiv, aber wir wissen nicht, wie wir im Vergleich zu den anderen abschneiden werden, und das wird sich bis zum ersten Qualifying in Australien auch nicht ändern.»

Selbst dann ist noch nicht klar, wer die grossen Veränderungen im Reglement am besten umgesetzt hat, weiss der TGR-Haas-Pilot. «Ich habe das Gefühl, dass die Standfestigkeit in den ersten paar Rennen ein wichtiger Faktor sein wird. Es wird wohl Teams geben, die wahrscheinlich Fehler machen werden. Entsprechend hart wird es, die wahren Leistungsunterschiede zu sehen.»

Und Bearman betont: «Ich denke, das sind die grössten Regeländerungen in der Geschichte der Formel 1 und die Aufregung ist deshalb sehr gross. Ich erlebe das zum ersten Mal, und das vergangene Jahr war schon ein grosser Schritt für mich. Aber wir wussten schon von Anfang an, dass wir in die Punkte kommen können, wenn wir das Auto ins Arbeitsfenster bringen, wir hatten eine Vorstellung von der Leistungsfähigkeit des Autos. Jetzt ist alles noch offen, und diese Ungewissheit ist gut und schlecht. Einerseits gibt sie uns die Chance, gleich von Anfang an einen Unterschied machen zu können. Andererseits ist sie aber auch fürchterlich. Ich würde gerne sechs Monate überspringen, um zu wissen, wo wir stehen. Ich werde aber auf jeden Fall mein Bestes geben, damit wir so weit vorne wie nur möglich landen.»

Die Vorfreude des 20-Jährigen wird durch die vielen Fragezeichen denn auch nicht getrübt. «Ich freue mich sehr darauf, auf die Strecken zurückzukehren, auf denen ich nun ein Rennwochenende bestritten habe. Ich verstehe jetzt viel besser, wie sich eine Strecke im Laufe eines Rennwochenendes entwickelt, wie die Reifen funktionieren und welche Änderungen im vergangenen Jahr ein Stolperstein für mich waren. Denn im vergangenen Jahr war es öfters der Fall, dass ich auf Strecken ausrückte, die neu für mich waren, den anderen Fahrern aber schon sehr vertraut waren. Klar, die Erfahrung der anderen ist auch jetzt noch viel grösser, aber schon meine Erfahrung und das Wissen, das eine ganze Formel-1-Saison mit sich bringt, vermitteln mir das Gefühl, eine bessere Ausgangslage zu haben.»