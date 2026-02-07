Weiter zum Inhalt
Oscar Piastri: Das war eine seiner wichtigsten Lektionen in der Saison 2025

Im vergangenen Jahr hat Oscar Piastri die WM lange angeführt. Der Australier, der am Ende den 3. WM-Rang belegte, sprach unlängst von den Lektionen, die er in seiner dritten GP-Saison gelernt hat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Obwohl er nur WM-Dritter wurde, blickt Oscar Piastri stolz auf 2025 zurück
Obwohl er nur WM-Dritter wurde, blickt Oscar Piastri stolz auf 2025 zurück
Foto: McLaren F1 Team
Obwohl er nur WM-Dritter wurde, blickt Oscar Piastri stolz auf 2025 zurück
© McLaren F1 Team

Dass Oscar Piastri über eine besonders schnelle Auffassungsgabe verfügt, bewies der heutige McLaren-Pilot bereits in seiner Zeit in den Nachwuchsklassen. Sowohl in der Formel 3 als auch in der höchsten Nachwuchsformel-Klasse Formel 2 krönte er sich jeweils im Rookie-Jahr zum Meister. Ganz so schnell geht es in der Formel 1 natürlich nicht.

Aber auch in der Vierrad-Königsklasse zeigt die Lernkurve des jungen Australiers in die richtige Richtung. Seine erste Saison beendete er 2023 als Gesamtneunter, ein Jahr später wurde er bereits Gesamtvierter und im vergangenen Jahr schaffte er es auf den dritten WM-Schlussrang. Dabei führte er die WM sogar lange an, doch ein Formtief im letzten Saisondrittel sorgte dafür, dass er letztlich hinter seinem Teamkollegen Lando Norris und Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team landete.

Den WM-Kampf hatte der neunfache GP-Sieger verloren, dafür gewann er viele Erkenntnisse, wie er rückblickend beteuert. «Viele der Lektionen haben mein Selbstbewusstsein gestärkt, weil ich gemerkt habe, dass ich ein sehr starker Gegner für die Konkurrenz werden kann, wenn ich alles richtig hinbekomme und mein Potenzial ausschöpfe. Das gilt für die guten und die schwierigeren Lektionen.»

«Es gab eine ziemlich lange Reihe von Rennen, die aus vielen verschiedenen Gründen ziemlich ereignisreich waren. Daraus zu lernen und zu überlegen, wie das Team und ich solche Dinge besser bewältigen können, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Lektionen für mich», präzisiert der 24-Jährige aus Melbourne.

«Natürlich endete die vergangene Saison nicht nach Wunsch», räumte Piastri ein. «Und es war gut, die Pause zu nutzen, um über das gesamte letzte Jahr nachzudenken. Man kann sich leicht vom Ende irreführen lassen, aber wenn man einen Schritt zurückgeht und die ganze Saison betrachtet, dann sieht man, wie stark das letzte Jahr im Vergleich zu den Vorjahren war, wie stark das Auto und das Team war, und wie gut einige meiner individuellen Leistungen waren. Darauf bin ich auch wirklich stolz.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien