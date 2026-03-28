Oscar Piastri: FIA-Untersuchung wegen Szene mit Nico Hülkenberg

Das dritte freie Training lief für Oscar Piastri weniger gut als die ersten beiden Sessions Tags zuvor. Denn während der 24-Jährige aus Melbourne tags zuvor im ersten Training nur knapp zwei Zehntel auf die FP1-Bestzeit von George Russell eingebüsst und im zweiten Training die Tagesbestzeit aufgestellt hatte, musste er sich in der letzten freien Trainingsstunde mit einem Rückstand von einer Sekunde abfinden.

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Hinzu kam, dass er ins Visier der Regelhüter geriet und bei den Stewards antraben musste. Wie kam es dazu? Als die ersten 15 Minuten der Session vorbei waren, stand der Australier Nico Hülkenberg im Weg. Piastri war auf der Geraden zwischen den Kurven 14 und 15 dabei, seine Reifen aufzuwärmen, als der Deutsche im Audi angebraust kam.

Die Bordfunk-Aufnahmen offenbarten, dass Piastri von seinem McLaren-Team gewarnt worden war, dass der Audi hinter ihm aufschloss, weil er auf einer gezeiteten Runde unterwegs war. Piastri brach das Reifenwärmen auch ab, blieb aber vorerst auf der Ideallinie, bevor er diese verliess, sodass Hülkenberg vom Gas gehen und abbremsen musste.

Piastri räumte ein, dass er Hülkenbergs Tempo falsch eingeschätzt und den Emmericher behindert hatte, und die Stewards Gerd Ennser, Matthew Selley, Zhou Xiaoxu, Dereck Warwick und Kazuhiro Tsuge brummten ihm dafür eine Verwarnung auf, weil er die Vorgaben im Artikel B4.1.1 des sportlichen Reglements verletzt hatte.

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