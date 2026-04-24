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Piastri zu neuen Regeln: Muss mir jemand erklären, der schlauer ist als ich

Das neue Formel-1-Reglement ist komplex. Das empfinden auch die Fahrer so. McLaren-Pilot Oscar Piastri scherzte, dass ihm noch mal jemand Schlaueres erklären müsse, was sich eigentlich geändert hat.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Oscar Piastri
Oscar Piastri
Foto: XPB
Oscar Piastri
© XPB

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In einer Woche kehrt die Formel 1 mit einem neuen Reglement zum GP-Wochenende in Miami zurück aus der fünfwöchigen Pause. Die Änderungen an den kontrovers diskutierten Regeln machen den Fahrern Hoffnung, auch wenn sie vermutlich nicht alle Probleme lösen werden. So schilderte es McLaren-Pilot Oscar Piastri.

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In einer Medienrunde sagte Piastri, er habe zu dem Zeitpunkt das neue Reglement noch nicht im Simulator getestet. Er mutmaßte aber: «Es sollte weniger Super-Clipping geben. Durch die Senkung des Energiegewinnungs-Limits dürfte es im Qualifying definitiv weniger davon geben, und da die Stärke des Super-Clip erhöht wurde, wird der Zeitraum kürzer sein.» Sie verstehen nur Bahnhof? Da sind Sie nicht alleine.

Piastri muss Regel-Änderungen noch mal genauer studieren

Mit einer deftigen Prise Ironie setzte der Australier nach: «Ich muss mir noch alle Details der Regeln durchlesen, denn ich brauche jemanden, der schlauer ist als ich, um mir zu erklären, was sich tatsächlich geändert hat.» Will heißen: Das Reglement an sich ist unglaublich kompliziert. Und auch die Änderungen sind es. Obwohl die ja eigentlich alles einfacher machen sollen – zumindest auf der Strecke.

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Langes Regelgespräch mit Folgefragen

Auf Nachfrage erklärte Piastri zu seiner Bemerkung: «Ich habe in der Pause versucht, meinen Freunden diesen Sport zu erklären, und das wurde ein ziemlich langes Gespräch mit vielen Folgefragen. Aber Ziel dieser Änderungen ist es ja, dass die Leute nicht unbedingt wissen müssen oder wissen sollten, wie viele Megajoule wir zum Aufladen haben oder was passiert, wenn man Gas gibt und solche Dinge.» Der Fokus soll auf dem Racing liegen.

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Piastri: «Ich denke, für uns ist ganz klar, dass das Qualifying einige Änderungen brauchte, was ja jetzt auch geschehen ist. Denn ich glaube, es war aus den Onboard-Aufnahmen und unseren Kommentaren deutlich zu erkennen, dass es nicht die Herausforderung war, die es hätte sein sollen.» Mehr Vollgas in der Quali war die Hauptforderung der Fahrer gewesen, die bei der Regeländerung beachtet wurde.

Piastri: «Positionswechsel zufallsbasiert»

Piastri zur Situation im Rennen: «Es gibt viele Positionswechsel, aber es ist ein wenig zufallsbasiert. Und ich denke, die Änderungen am Boost-Knopf und an der Art und Weise, wie die Leistung kommt, sollten die Dinge erstens ein bisschen mehr unter unsere Kontrolle bringen und auch ein bisschen vernünftiger machen, ein bisschen weniger extrem. Aber bei diesen Antriebseinheiten gibt es keine einfache Möglichkeit, sie oder die Regeln rund um sie zu vereinfachen, weil sie in gewisser Weise begrenzt sind und es immer ein Kompromiss sein wird. Und das ist nun mal so.»

Neue Regeln ein Schritt in die richtige Richtung

Piastri erkannte aber an: «Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Was die Änderungen am Boost-Button angeht, glaube ich, dass es immer noch einige Macken und Situationen geben wird, die etwas unerwartet sind, aber im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung. Dass das Energierückgewinnungs-Limit etwas niedriger wird und mehr Flexibilität bietet, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, wir müssen abwarten und sehen, wie es sich auf verschiedenen Strecken verhält.»

Und er merkte an: «Es wird sich von Rennstrecke zu Rennstrecke noch ein wenig ändern, aber ich denke, insgesamt geht es in die richtige Richtung. Inwieweit die Probleme dadurch gelöst werden, müssen wir abwarten, bis wir auf der Strecke sind.» Nach fünf Wochen Pause ist es in einer Woche am Miami-GP-Wochenende (1.-3. Mai) wieder so weit.

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44

53

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