Oscar Piastri in Melbourne: «Die komplizierteste Session, die ich je hatte»

McLaren-Star Oscar Piastri erlebte einen schwierigen Auftakt in sein Heimwochenende in Melbourne. Der Tag endete aber versöhnlich. Der Australier erklärt, warum er ein schwieriges Qualifying erwartet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lokalmatador Oscar Piastri erwartet ein hartes Qualifying in Melbourne
Lokalmatador Oscar Piastri erwartet ein hartes Qualifying in Melbourne
Foto: Bearne / XPB Images
Lokalmatador Oscar Piastri erwartet ein hartes Qualifying in Melbourne
© Bearne / XPB Images

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris drehten im ersten freien Training zum Australien-GP zusammengezählt nur 28 Runden, wobei Oscar Piastri mit 21 Umläufen deutlich weiter kam als sein Teamkollege Lando Norris. Der Lokalmatador schaffte im zweiten Training 26 weitere Runden und stellte mit 1:19,729 min die Tagesbestzeit auf.

Danach fasste der 24-Jährige zusammen: «Das erste freie Training war sehr knifflig, das war die komplizierteste Session, die ich je hatte. Im zweiten Training lief es dann wieder normaler, ich konnte etwas konstanter fahren und alles lief eher so, wie wir es erwartet hatten, was natürlich gut ist.»

Der neunfache GP-Sieger erwartet dennoch ein schwieriges Qualifying. «Das wird sicherlich hart. Ich denke, derzeit wissen wir nicht wirklich, wie schwierig es werden wird. Es ist auch schwierig, die Konkurrenz einzuschätzen. Aber ich glaube, dass das restliche Wochenende interessant ausfallen wird. Ich schätze, jeder wird über Nacht noch viel Performance finden.»

«Wenn man es nur schon hinkriegt, das Auto so hinzubekommen, wie man es erwartet, dann kann man viel Zeit finden. Ich denke, das ist derzeit das Wichtigste. Ich glaube, unser Tempo war nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, wie unser Renntempo aussieht, das müssen wir erst herausfinden. Aber wir gehen nicht davon aus, weit hinter Mercedes und Ferrari zu liegen. Ich habe das Gefühl, dass wir einen kleinen Schritt hinter diesen beiden Teams sind. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir mehr Speed haben werden, wenn wir alles richtig hinbekommen. Vielleicht fehlt uns die ultimative Performance, wenn alle bei 100 Prozent sind. Aber die grosse Frage lautet derzeit, wie nah man an diese 100 Prozent herankommen kann.»

