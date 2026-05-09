Oscar Piastri in Miami: «Das war eine ziemlich grosse Überraschung für uns»

Für Oscar Piastri verlief das GP-Wochenende in Miami eigentlich erfreulich: Der McLaren-Star schaffte es im Sprint-Qualifying, die drittschnellste Runde zu drehen, und nutzte diese Ausgangslage, um im Mini-Rennen den zweiten Platz zu erobern. Im Qualifying zum GP lief es nicht ganz so gut, während sich sein Teamkollege Lando Norris den vierten Startplatz sicherte, musste Piastri mit dem siebten Platz Vorlieb nehmen.

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Im Rennen am Sonntag schaffte er es dennoch als Dritter aufs Treppchen – hinter Sieger Kimi Antonelli und seinem Stallgefährten Norris. Damit überraschte er sich selbst: «Über weite Strecken des Rennens sah es definitiv nicht nach einem Podiumsplatz aus. So gesehen ist der dritte Platz ein wirklich gutes Ergebnis.»

«Und wie Lando schon sagte, hat das Team an diesem Wochenende bei den Upgrades grossartige Arbeit geleistet. Ich finde, auch wir haben grossartige Arbeit geleistet, indem wir am Freitag sofort voll durchstarten konnten und dann das Beste daraus gemacht haben», fuhr der 25-Jährige fort.

Die grosse Überraschung erlebte sein Team aber zuvor. Piastri erklärt mit Blick auf den Kampf gegen Mercedes: «Das wird sicher interessant, und wie Lando gesagt hat, müssen wir erst schauen, wie sich das Kräfteverhältnis auf anderen Streckentypen gestaltet. An diesem Wochenende war es eine ziemlich grosse Überraschung für uns, dass wir im Sprint mit unserem Tempo aus reiner Kraft die ersten beiden Plätze belegt haben. Es läuft also gut.»

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«Wir haben erwartet, dass uns die Updates einen guten Schritt nach vorne bringen würden, und das war auch der Fall. Ich hoffe, dass wir das in Kanada wiederholen können. Allerdings hat Mercedes hier in Miami nicht viel Neues dabei gehabt, und sie werden in Montreal ein Upgrade bringen, deshalb müssen wir abwarten und schauen, wie viel das Wert sein wird», ergänzte der elffache GP-Sieger.