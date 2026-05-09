Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Oscar Piastri in Miami: «Das war eine ziemlich grosse Überraschung für uns»

Oscar Piastri stand nach dem 4. GP des Jahres zum zweiten Mal in Folge auf dem GP-Podest. Der Australier zog hinterher Bilanz und verriet, was ihn und sein Team in Miami des Jahres überrascht hat.

Formel 1

Oscar Piastri weiss: Mercedes wird in Kanada ein Upgrade bringen
Oscar Piastri weiss: Mercedes wird in Kanada ein Upgrade bringen
Foto: Price / XPB Images
Oscar Piastri weiss: Mercedes wird in Kanada ein Upgrade bringen
© Price / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Oscar Piastri verlief das GP-Wochenende in Miami eigentlich erfreulich: Der McLaren-Star schaffte es im Sprint-Qualifying, die drittschnellste Runde zu drehen, und nutzte diese Ausgangslage, um im Mini-Rennen den zweiten Platz zu erobern. Im Qualifying zum GP lief es nicht ganz so gut, während sich sein Teamkollege Lando Norris den vierten Startplatz sicherte, musste Piastri mit dem siebten Platz Vorlieb nehmen.

Werbung

Werbung

Im Rennen am Sonntag schaffte er es dennoch als Dritter aufs Treppchen – hinter Sieger Kimi Antonelli und seinem Stallgefährten Norris. Damit überraschte er sich selbst: «Über weite Strecken des Rennens sah es definitiv nicht nach einem Podiumsplatz aus. So gesehen ist der dritte Platz ein wirklich gutes Ergebnis.»

«Und wie Lando schon sagte, hat das Team an diesem Wochenende bei den Upgrades grossartige Arbeit geleistet. Ich finde, auch wir haben grossartige Arbeit geleistet, indem wir am Freitag sofort voll durchstarten konnten und dann das Beste daraus gemacht haben», fuhr der 25-Jährige fort.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die grosse Überraschung erlebte sein Team aber zuvor. Piastri erklärt mit Blick auf den Kampf gegen Mercedes: «Das wird sicher interessant, und wie Lando gesagt hat, müssen wir erst schauen, wie sich das Kräfteverhältnis auf anderen Streckentypen gestaltet. An diesem Wochenende war es eine ziemlich grosse Überraschung für uns, dass wir im Sprint mit unserem Tempo aus reiner Kraft die ersten beiden Plätze belegt haben. Es läuft also gut.»

Werbung

Werbung

«Wir haben erwartet, dass uns die Updates einen guten Schritt nach vorne bringen würden, und das war auch der Fall. Ich hoffe, dass wir das in Kanada wiederholen können. Allerdings hat Mercedes hier in Miami nicht viel Neues dabei gehabt, und sie werden in Montreal ein Upgrade bringen, deshalb müssen wir abwarten und schauen, wie viel das Wert sein wird», ergänzte der elffache GP-Sieger.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM