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Oscar Piastri (McLaren/2.): «So darf es in der GP-Quali weitergehen»

Beim Sprint von Miami wird McLaren-Pilot Oscar Zweiter, er muss sich lediglich Weltmeister Norris beugen. Der Australier ist mit seiner Darbietung zufrieden: «Ich hoffe, wir können den Speed halten.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Oscar Piastri
Oscar Piastri
Foto: XPB
Oscar Piastri
© XPB

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Oscar Piastri hat beim Sprint von Miami den zweiten Platz erobert und damit sieben WM-Punkte. Nur Lando Norris ist vor Oscar ins Ziel gekommen, und die Körpersprache des 25-jährigen Australiers sagt: Da ist heute nicht mehr drin gewesen.

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Piastri blickt so auf seinen Sprint zurück: «Unser Tempo war anständig, die Verbesserungen am McLaren haben ziemlich genau das gebracht, was wir uns davon erwartet hatten.»

«Das Rennen wurde grundlegend vom Start entschieden, der ist mir gut gelungen. Alles in allem ein guter Tag für McLaren, ich hoffe, wir können diesen Speed in der GP-Quali und im Grand Prix halten.»

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McLaren-CEO Zak Brown stellte fest: «Am Wagen von Oscar haben die Hinterreifen ein wenig mehr abgebaut als am Auto von Lando, daher ist Piastri eher ins Rutschen gekommen. Wir werden uns anschauen, was der Grund dafür ist.»

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Nochmals Piastri: «Es tut gut, McLaren wieder an der Spitze zu sehen. Und es gibt auch Selbstvertrauen, dass wir mit den Verbesserungen offenbar richtig liegen.»

«Was mich auch freut: Mein Start war so gut wie jener von Charles im Ferrari, ich konnte gleich an Kimi vorbeiziehen. Danach versuchte ich, in einen guten Rhythmus zu kommen.»

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