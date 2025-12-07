Weiter zum Inhalt
Oscar Piastri (McLaren/2.): «Viel über mich selber gelernt»

Oscar Piastri (24) hat das WM-Finale von Abu Dhabi auf Rang 2 hinter Max Verstappen abgeschlossen und die Saison als Dritter. Der Australier zieht eine positive Bilanz.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Abu Dhabi: Max Verstappen vor Oscar Piastri
Abu Dhabi: Max Verstappen vor Oscar Piastri
Foto: ZakMaugerLAT/Getty Images
Abu Dhabi: Max Verstappen vor Oscar Piastri
© ZakMaugerLAT/Getty Images

Nach dem Grossen Preis der Niederlande sprach alles für Oscar Piastri: Sieg von Pole, WM-Führung mit 34 Punkten vor Lando Norris und mit unfassbaren 104 Punkten auf Max Verstappen. Aber dann ging Vieles schief.

In Monza von McLaren hinter Norris zurückgepfiffen (nach verpatztem McLaren-Stopp bei Lando), in Baku zwei Mal in der Pistenbegrenzung, in Singapur von Norris zur Seite geräumt, in Texas Kollision ausgerechnet mit Norris im Sprint, es folgten mittelmässige Rennen, die wunderbare Leichtigkeit von Oscar war futsch.

Dann noch die Tiefschläge in Las Vegas (Bodenplatte abgenutzt, Disqualifikation) und Katar (McLaren-Patzer bei der Strategie, Sieg weg).

Nun hat Piastri beim WM-Finale von Abu Dhabi den zweiten Platz erreicht, mit einer starken Fahrt von Startplatz 2 aus, aber das war zu wenig, um Verstappen wieder zu überholen, geschweige denn Weltmeister zu werden.

Oscar blickt zurück: «In den Phasen, als es bei mir gut lief, fühlte ich mich zeitweise unaufhaltsam. Schon allein so weit zu kommen und bis zum Finale WM-Chancen zu haben, das war ein grossartiges Gefühl. Es gab viele Zeiten, in denen ich dieses Gefühl verloren hatte.»

«Ich habe in dieser Saison viel darüber gelernt, wie man mit schwierigen Momenten und Widrigkeiten aus verschiedenen Richtungen umgeht. Ich habe viel über mich selbst gelernt. Natürlich hatte ich in den Nachwuchskategorien schon Meisterschaftskämpfe bestritten, aber in der Formel 1 ist das dann schon eine andere Schuhnummer. Was ich in dieser Saison gelernt habe, wird mir in den kommenden Jahren helfen.»

«Wir haben in diesem Rennen alles gegeben. Wir haben strategisch etwas riskiert und wirklich alles versucht, um das Rennen zu gewinnen und die Chance auf den Titel zu wahren. Aber letztlich fehlte mir heute das Tempo, mehr als P2 war einfach nicht drin.»

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

