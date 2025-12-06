Weiter zum Inhalt
Oscar Piastri (McLaren/3.): «Ich habe Ideen fürs Rennen»

Auf dem Papier ist die Aufgabe von Oscar schwierig zu lösen: Von Startplatz 3 ist keiner der bislang 16 Abu Dhabi-GP gewonnen worden! Aber Piastri pfeift auf so etwas: «Ich habe Ideen fürs Rennen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Oscar Piastri in Abu Dhabi
Oscar Piastri in Abu Dhabi
Foto: GuidoDeBortoliLAT/Getty Images
Oscar Piastri in Abu Dhabi
© GuidoDeBortoliLAT/Getty Images

Die Statistik spricht gegen Oscar Piastri: Bei 16 Grossen Preisen auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi gewann elf Mal der Mann von Pole-Position, (Sebastian Vettel 2010, Nico Rosberg 2015, Lewis Hamilton 2016, 2018 und 2019, Max Verstappen 2020–2023, von Valtteri Bottas 2017 und von Lando Norris 2024).

2009, 2011, 2013 sowie 2014 wurde der GP-Sieg vom zweiten Startplatz aus erobert (von Vettel, Hamilton, Vettel, Hamilton). Von P4 gewann 2012 «Iceman» Kimi Räikkönen. Aber von P3 ist noch kein Abu Dhabi-GP gewonnen worden!

Und dann muss Piastri auch noch hinter seinen WM-Rivalen ins Rennen gehen, hinter Pole-Mann Max Verstappen und hinter dem zweitschnellsten Lando Norris.

Oscar Piastri ist jetzt kein Mann, der sich von Statistika aus der Ruhe bringen lässt: Der 24-jährige McLaren-Pilot glaubt nach der spannenden Quali fest an seine Chancen, denn ganz besonders die jüngsten Rennen in Las Vegas und Katar haben gezeigt – in dieser Formel 1 ist fast alles möglich.

Der Australier stuft seine Leistung im Abschlusstraining so ein: «Alles in allem bin ich zufrieden. In Q1 habe ich meine erste Runde an diesem Wochenende gefahren, mit der ich wirklich zufrieden war.»

«Meine Runden in Q3 waren in Ordnung, wenn auch nicht berauschend. Viele Details machen hier einen grossen Unterschied. Alles in allem war das heute okay.»

«Meine Dauerläufe am Freitag waren mittelmässig, ich wäre gerne mehr zum Fahren gekommen, aber ich musste das erste Training ja aussitzen.»

Wie sieht Piastri das kommende WM-Finale? Oscar grinst: «Ich weiss jetzt schon, dass alles passieren kann. Ich weiss nicht, wie sich die Action in Kurve 1 entwickeln wird, aber ich habe fürs Rennen schon noch ein paar Ideen.»

Wie steht Oscar zum heiklen Thema Stallorder? «Ich weiss noch immer nicht, was genau von mir erwartet wird. Aber mir ist klar – ich muss als Sieger ins Ziel kommen, wenn ich noch Chancen auf den Titel haben möchte.»

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

