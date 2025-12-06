Oscar Piastri (McLaren/3.): «Ich habe Ideen fürs Rennen»

Die Statistik spricht gegen Oscar Piastri: Bei 16 Grossen Preisen auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi gewann elf Mal der Mann von Pole-Position, (Sebastian Vettel 2010, Nico Rosberg 2015, Lewis Hamilton 2016, 2018 und 2019, Max Verstappen 2020–2023, von Valtteri Bottas 2017 und von Lando Norris 2024).

2009, 2011, 2013 sowie 2014 wurde der GP-Sieg vom zweiten Startplatz aus erobert (von Vettel, Hamilton, Vettel, Hamilton). Von P4 gewann 2012 «Iceman» Kimi Räikkönen. Aber von P3 ist noch kein Abu Dhabi-GP gewonnen worden!

Und dann muss Piastri auch noch hinter seinen WM-Rivalen ins Rennen gehen, hinter Pole-Mann Max Verstappen und hinter dem zweitschnellsten Lando Norris.

Oscar Piastri ist jetzt kein Mann, der sich von Statistika aus der Ruhe bringen lässt: Der 24-jährige McLaren-Pilot glaubt nach der spannenden Quali fest an seine Chancen, denn ganz besonders die jüngsten Rennen in Las Vegas und Katar haben gezeigt – in dieser Formel 1 ist fast alles möglich.

Der Australier stuft seine Leistung im Abschlusstraining so ein: «Alles in allem bin ich zufrieden. In Q1 habe ich meine erste Runde an diesem Wochenende gefahren, mit der ich wirklich zufrieden war.»

«Meine Runden in Q3 waren in Ordnung, wenn auch nicht berauschend. Viele Details machen hier einen grossen Unterschied. Alles in allem war das heute okay.»

«Meine Dauerläufe am Freitag waren mittelmässig, ich wäre gerne mehr zum Fahren gekommen, aber ich musste das erste Training ja aussitzen.»

Wie sieht Piastri das kommende WM-Finale? Oscar grinst: «Ich weiss jetzt schon, dass alles passieren kann. Ich weiss nicht, wie sich die Action in Kurve 1 entwickeln wird, aber ich habe fürs Rennen schon noch ein paar Ideen.»

