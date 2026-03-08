Oscar Piastri (McLaren): Crash vor Australien-GP, die Gründe der Blamage

Die Gesichter vieler Fans auf den Tribünen des Albert Part Circuit von Melbourne, sie sagten: Passiert das gerade wirklich? Bin ich hier in einem schrägen Traum oder was?

Werbung

Werbung

Nein, die Augen täuschten die Rennbesucher nicht: Ihr Lokalheld Oscar Piastri, 2001 in Melbourne geboren, setzte seinen McLaren-Rennwagen auf dem Weg zur Startaufstellung wirklich in die Pistenbegrenzung.

Der WM-Dritte von 2025 sagte danach im Fahrerlager: «Ich bin einfach nur enttäuscht. So etwas sollte nicht passieren.»

Piastri: «Ich unterschätzte den Effekt der kalten Reifen»

Typisch Piastri, dass er als erstes mal eine Teilschuld auf die eigene Kappe nimmt: «Ich muss leider betonen, dass bei diesem Schlamassel definitiv ein grosser Anteil von mir selbst drinsteckt: Ich habe den Effekt der kalten Reifen unterschätzt.»

Werbung

Werbung

«Gleichzeitig habe ich diesen Randstein in jeder Runde des ganzen Wochenendes überfahren, nie gab es ein Problem. Nun aber gab es eigentlich keine Notwendigkeit, das zu tun, auf dem Weg zur Startaufstellung.»

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Urplötzlicher Schub der Antriebseinheit

«Gleichzeitig erfolgte der Schub von 100 kW zusätzlicher Leistung, mit dem habe ich in diesem Moment nicht gerechnet – das ist nicht unerheblich. Das Schwierige daran ist, dass alles normal funktioniert hat. Es liegt einfach an der Funktionsweise dieser neuen Antriebs-Einheiten, wie sich die Kraft entwickelt.»

«Es wäre einfacher zu sagen, okay, es lag nur an den kalten Reifen, und ich war beim Gasgeben halt ein bisschen zu optimistisch. Aber wenn ein technischer Aspekt hinzukommt, dann tut es noch mehr weh.»

Oscar versucht, nach vorne zu blicken: «Wir haben einige Dinge identifiziert, bei denen wir uns verbessern müssen. Aber im freien Training und im Qualifying fühlte sich der Wagen ziemlich gut an, oder so gut wie es in diesen Autos eben möglich ist.»

Werbung