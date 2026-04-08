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Oscar Piastri (McLaren): «Ich will unseren Gegnern Kopfschmerzen machen»

Oscar Piastri hat in Japan für McLaren einen feinen zweiten Platz eingefahren und Weltmeister Lando Norris im Griff gehabt. Der Australier keck: «Nun will ich unseren Gegnern Kopfschmerzen machen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli und Oscar Piastri
Kimi Antonelli und Oscar Piastri
Foto: XPB
Kimi Antonelli und Oscar Piastri
© XPB

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Aufwärtstrend bei McLaren: Nachdem Oscar Piastri die ersten zwei Rennen in Australien und China gar nicht erst in Angriff nehmen konnte (Probleme mit der Antriebseinheit), hat er seinen ersten Saison-GP auf einem zweiten Platz abgeschlossen – nur dem neuen WM-Leader Kimi Antonelli musste er sich beugen.

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Konstrukteurs-Weltmeister McLaren liegt nach den GP-Wochenenden von Australien, China und Japan lediglich auf Zwischenrang 3, aber der neunfache GP-Sieger Piastri spürt einen Aufwärtstrend.

Piastri: «Wir haben das Beste daraus gemacht»

Der 25-Jährige aus Melbourne sagt: «Das war eines meiner besten Wochenenden in der Formel 1. Ich fand schon im Training, dass ich sofort auf Speed bin, auch mit meinem dritten Platz in der Quali durfte ich zufrieden sein.»

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«Wir brachten den Wagen schnell in ein gutes Arbeitsfenster, und die fahrerische Leistung in der Quali stimmte. Ich glaube nicht, dass ich da mehr hätte herausholen können.»

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«Im Rennen fand ich, dass ich aus den ganzen strategischen Möglichkeiten das Beste gemacht habe: Ich hatte einen grandiosen Start und konnte in Führung gehen, später hatte ich das Energie-Management gut im Griff, und auch unsere Rennstrategie war korrekt.»

«Das Timing des Safety-Car war für uns unglücklich, aber gegen so etwas bist du eben machtlos. Letztlich war das Tempo von Kimi Antonelli zu hoch, um an den Sieg zu denken, aber ich finde, dieser zweite Platz ist für das ganze Team ein gutes Zeichen.»

«Ich weiss, dass wir noch sehr viel mehr aus unserem Wagen holen können. Und wenn uns das gelingt, dann will ich unseren Gegnern ein wenig Kopfschmerzen machen.»

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Kimi Antonelli

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Kimi Antonelli

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12

53

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1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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81

53

+13,722

1:32,996

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

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+15,270

1:32,634

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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31

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+51,216

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