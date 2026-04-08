Oscar Piastri (McLaren): «Ich will unseren Gegnern Kopfschmerzen machen»
Oscar Piastri hat in Japan für McLaren einen feinen zweiten Platz eingefahren und Weltmeister Lando Norris im Griff gehabt. Der Australier keck: «Nun will ich unseren Gegnern Kopfschmerzen machen.»
Aufwärtstrend bei McLaren: Nachdem Oscar Piastri die ersten zwei Rennen in Australien und China gar nicht erst in Angriff nehmen konnte (Probleme mit der Antriebseinheit), hat er seinen ersten Saison-GP auf einem zweiten Platz abgeschlossen – nur dem neuen WM-Leader Kimi Antonelli musste er sich beugen.
Konstrukteurs-Weltmeister McLaren liegt nach den GP-Wochenenden von Australien, China und Japan lediglich auf Zwischenrang 3, aber der neunfache GP-Sieger Piastri spürt einen Aufwärtstrend.
Piastri: «Wir haben das Beste daraus gemacht»
Der 25-Jährige aus Melbourne sagt: «Das war eines meiner besten Wochenenden in der Formel 1. Ich fand schon im Training, dass ich sofort auf Speed bin, auch mit meinem dritten Platz in der Quali durfte ich zufrieden sein.»
«Wir brachten den Wagen schnell in ein gutes Arbeitsfenster, und die fahrerische Leistung in der Quali stimmte. Ich glaube nicht, dass ich da mehr hätte herausholen können.»
«Im Rennen fand ich, dass ich aus den ganzen strategischen Möglichkeiten das Beste gemacht habe: Ich hatte einen grandiosen Start und konnte in Führung gehen, später hatte ich das Energie-Management gut im Griff, und auch unsere Rennstrategie war korrekt.»
«Das Timing des Safety-Car war für uns unglücklich, aber gegen so etwas bist du eben machtlos. Letztlich war das Tempo von Kimi Antonelli zu hoch, um an den Sieg zu denken, aber ich finde, dieser zweite Platz ist für das ganze Team ein gutes Zeichen.»
«Ich weiss, dass wir noch sehr viel mehr aus unserem Wagen holen können. Und wenn uns das gelingt, dann will ich unseren Gegnern ein wenig Kopfschmerzen machen.»
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