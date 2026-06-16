Oscar Piastri/McLaren: Nico Rosberg & Jacques Villeneuve mit hartem Urteil

Oscar Piastri erlebte einen Stolperstart in die WM 2026: Sein McLaren liess sich weder in Australien noch in China zur Mitarbeit motivieren, erst in Japan, beim dritten WM-Lauf, konnte Piastri endlich fahren – und wurde feiner Zweiter. Dann legte der 25-Jährige mit P3 in Miami nach. Aber seither ist der Wurm drin.

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Elfter in Kanada, blasser Fünfter in Monaco und Spanien, von seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris überstrahlt. Was geht hier vor?

Auch die beiden Formel-1-Champions Nico Rosberg und Jacques Villeneuve haben sich Gedanken gemacht. Der 40-jährige Wiesbadener und der 55-jährige Kanadier haben den Barcelona-GP als F1-Experten für unsere Kollegen von Sky verfolgt und dabei über die Saison des neunfachen GP-Siegers Piastri gesprochen.

Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister von 2026, findet: «Es läuft in letzter Zeit nicht allzu gut für ihn. Sein Marktwert ist in den letzten Wochen eingebrochen. Das kam für mich etwas unerwartet, denn letztes Jahr war er wirklich ständig auf Augenhöhe mit Lando gefahren, und nun ist Lando ihm ein Stück voraus.»

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«Mit diesen neuen Regeln und mit den neuen Autos fühlt sich Oscar offenbar nicht ganz wohl. Das finde ich ein wenig seltsam, und er muss jetzt wirklich daran arbeiten, denn er fällt zurück.»

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Jacques Villeneuve, Formel-1-Champion von 1997, ergänzt: «Wir haben diesen Trend letztes Jahr gesehen. In der Mitte der Saison war er DAS Gesprächsthema in der Boxengasse. Und dann ist er eingebrochen, seine Form ging den Bach runter, und er hat sich nicht erholt. Das ist wirklich seltsam.»

«Stand derzeit – niemand redet mehr über ihn. Und das in was für einem Zeitraum? Sechs Monaten? Noch weniger sogar. Es ist sehr merkwürdig. Aber wie wir oft sagen: Du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. Das ist das Harte an diesem Sport.»

«Ausser du bist Lewis Hamilton und hast so viele Weltmeisterschaften gewonnen und so weiter. Dann hast du etwas, worauf du dich stützen kannst. Aber ansonsten gilt: zwei, drei schlechte Rennen, und die Formel 1 spricht nicht mehr von dir.»

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