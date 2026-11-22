Oscar Piastri steht zum 29. Mal auf einem Formel-1-Siegerpodest (gleich oft wie Carlos Sainz): Platz 3 beim Las Vegas-GP 2026, hinter Max Verstappen und Lando Norris. Der McLaren-Pilot darf mit sich zufrieden sein, denn er hat sein bestes Rennen seit langem gezeigt.

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Dies ist der erste Podestplatz von Oscar seit Miami im vergangenen Mai! Und wir haben ebenfalls erstmals seit Florida 2026 die beiden Papaya-Piloten zusammen auf dem Siegerpodest, auch damals mit Norris vor Piastri.

Nun aber beginnt die Zitterpartie: Denn gegen den Australier wird wegen eines Vergehens unter gelber Flagge ermittelt. Er wird später bei der Rennleitung antraben müssen. Hat er da wirklich gepatzt, so geht sein dritter Rang wohl an Kimi Antonelli.

Der 25-jährige Piastri blickt so auf seinen Las Vegas-GP zurück: «Die Leute sagen doch, Las Vegas sei die Welthauptstadt in Sachen Unterhaltung, nun, ich schätze, die Formel 1 hat das heute unterstrichen!»

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«Was für ein un-fass-ba-rer Grand Prix! Ich musste ja wegen der Motorenstrafe von P17 losfahren. Da weisst du natürlich nie, wie sich ein Rennen entwickeln wird. Aber ich konnte schnell Ränge gutmachen und habe bald gemerkt – das Feld liegt ungewöhnlich dicht beisammen.»

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«Der Grund dafür ist ein Zusammenspiel aus dem Windschatten-Effekt und der Charakteristik unserer Motoren, mit der Art und Weise, wie wir Energie sammeln und nutzen. An diesem Tag ist es noch nicht mal ins Gewicht gefallen, dass wir in der Safety Car-Phase beide Autos dicht hintereinander abfertigen mussten.»

«Dieser Grand Prix war rundweg bizarr. Das Fahren kam mir so zufällig vor – einmal hast du einen Gegner überholt, als würde der mit angezogener Handbremse fahren, dann wieder hat dich einer überholt, und du hast gedacht, wow!, woher kam das jetzt?»

«Wir nennen das Jojo-Rennen, das kann sich bisweilen etwas seltsam anfühlen. Wenn du so an einem Gegner vorbei rauschst, fängst du schon an, an ein Spitzenergebnis zu denken, und dann wirst du selber wieder geschnappt, und alles relativiert sich.»

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«Wirklich ein verrücktes Rennen, und ich bin sehr froh, dass ich es heute von da hinten aufs Podest geschafft habe.»