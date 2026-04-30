Oscar Piastri (McLaren) warnt: «Das wird gegen Mercedes nicht reichen»

McLaren geht den eigenen Weg. Chefingenieur Rob Marshall: «Wir wollten im ersten Teil der Saison in Ruhe alles über den neuen Rennwagen lernen, um dann mit einem strammen Entwicklungsprogramm Speed aufzunehmen.»

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An diesem Punkt sind wir nun: McLaren war bislang dritte Kraft, hinter Mercedes und Ferrari, aber mit zahlreichen Verbesserungen wollen die Konstrukteurs-Weltmeister von 2024 und 2025 die Lücke zur Spitze schliessen.

Oscar Piastri, WM-Dritter von 2025, ist guter Dinge. Der Miami-Vorjahressieger sagt in Florida: «Wir haben einige Verbesserungen am Wagen, mal sehen, wohin uns das bringt. Ich glaube, das wird nicht reichen, um Mercedes herauszufordern. Aber das Ziel besteht darin, die Lücke zu verringern. Alle sind emsig am Entwickeln, ich hoffe, wir tun das effizienter als die Konkurrenz.»

«Ich glaube nicht, dass sich das Kräfteverhältnis auf den Kopf stellen wird. Ich glaube auch nicht, dass – wie teilweise behauptet worden ist – die WM quasi nochmals beginnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon Verschiebungen im Feld geben wird.»

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Die Regeln mit den 2026er Motoren sind leicht geändert worden. Oscar Piastri bleibt skeptisch: «Es sieht nicht übel aus, und es war notwendig, dass sich etwas geändert hat. Ich sehe das als Schritt in die richtige Richtung.»

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen