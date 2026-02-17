Weiter zum Inhalt
Oscar Piastri (McLaren) warnt: «Nicht wirklich intuitiv»

Immer wieder Wirbel um die neuen Autos! Viele Fahrer beklagen sich darüber, dass die neue Generation Formel-1-Autos schwer zu fahren sei. McLaren-Pilot Oscar Piastri kritisiert: intuitiv ist anders.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Oscar Piastri im McLaren beim ersten Bahrain-Test
Foto: XPB Images
© XPB Images

Nach zwei von drei Tests mit dem neuen Auto sind McLaren und Oscar Piastri überwiegend zufrieden – auch wenn noch niemand klar sieht, welches Team am Ende wirklich die Nase vorn hat und wer bislang tiefstapelt. Zur Spitzengruppe dürfte auch McLaren gehören – auch wenn die Ferrari und Mercedes offiziell vorne sehen.

Piastri, im Vorjahr immerhin WM-Dritter, bilanziert nach den ersten Testtagen in Bahrain: «Das Positivste war, wie reibungslos alles für uns gelaufen ist, vor allem, dass wir an allen drei Tagen viele Runden fahren konnten. Besonders zweiten und dritten Tag sind wir beide (Piastri und Kollege Norris, Anm.) die meisten Runden des Tages gefahren, und wir hatten hier und da ein paar kleinere Probleme, aber alles lief ziemlich genau nach Plan, was gut war.»

Tests 2026: Es geht vor allem darum, die neuen Formel-1-Autos zu verstehen

Viele Runden bedeuten viele Erkenntnisse und ein großer Lerneffekt. Piastri: «Ich glaube, wir haben jetzt eine viel bessere Vorstellung davon, was unserem Auto gefällt, was es nicht mag und welche Möglichkeiten wir in Zukunft haben.» Insgesamt drei Sätze Testtage haben die Fahrer vor der neuen Saison, um sich an die fundamental anders funktionierenden Autos zu gewöhnen. Zwei Testblöcke sind um, ab morgen (Mittwoch, 18. Februar) finden die letzten drei Testtage vor dem Saisonstart am 8. März in Piastris Heimat Melbourne/Australien statt.

Rund um die komplizierte Startprozedur mit den neuen Boliden hatte der Australier bereits Sicherheitsbedenken geäußert. Zur Fahrweise der neuen Autos sagt Piastri: «Sie sind auf jeden Fall anders, das steht fest. Man muss sich an vieles gewöhnen, es gibt viele Dinge, die wir in einem F1-Auto noch nie wirklich tun mussten, die auch nicht wirklich intuitiv sind. Aber das ist für alle die gleiche Herausforderung, und es gab schon immer Dinge, an die man sich in einem Rennwagen anpassen musste.» Aber diesmal ist der Schritt noch ein wenig größer als sonst.

