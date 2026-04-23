Oscar Piastri (McLaren) zu Verstappen: «Rücktritt würde nicht gut aussehen»
GP-Sieger Oscar Piastri (25) sagt zu den Rücktritts-Gerüchten um Max Verstappen: «Wenn jener Fahrer gehen würde, der für uns alle die Messlatte ist, dann würde das nicht gut aussehen für den Sport.»
Der mögliche Rücktritt des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen hält nicht nur die Fans in Atem, sondern auch seine Pistenkollegen. Bei einer McLaren-Veranstaltung im Rennwagenwerk von Woking hat sich dazu auch der neunfache GP-Sieger Oscar Piastri geäussert.
Der WM-Dritte von 2025 aus Australien sagt: «Wenn das wirklich so weit kommt, dann wäre das eine Schande. Gewiss, Red Bull Racing hat im Moment nicht das konkurrenzfähigste Auto. Aber diese neuen Regeln sind überaus kompliziert, und es wird laufend daran gearbeitet.»
«Wenn jener Fahrer gehen würde, der für uns alle die Messlatte ist, dann würde das nicht gut aussehen für den Sport. Wenn Max geht, dann wäre das ein enormer Verlust für die Formel 1.»
«Es muss bei den ersten Rennen allen klar geworden sein, dass wir an diesen Autos arbeiten müssen, vor allem in Bezug auf die Sicherheit. Und Handlungsbedarf besteht hier sofort.»
Piastri hat wiederholt auf die grossen Tempo-Unterschiede hingewiesen zwischen Autos, die Energie aufnehmen und Verfolgern, die volle Kanne dahergeschossen kommen.
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