Oscar Piastri: Muss der McLaren-Star 2026 egoistischer vorgehen?

Auch wenn am Ende sein McLaren-Teamkollege Lando Norris die WM-Krone aufsetzen durfte und auch Max Verstappen in der Gesamtwertung vor ihm landete: Oscar Piastri kann stolz sein auf das, was er im vergangenen Jahr erreicht hat. Denn in seiner dritten Formel-1-Saison konnte der Australier lange die WM-Führung behaupten und sieben GP-Siege einfahren.

Werbung

Werbung

Allerdings musste er auch einige Tiefschläge einstecken. Der letzte GP-Sieg gelang ihm beim 15. Rennwochenende in Zandvoort, beim darauffolgenden Kräftemessen schaffte er es zwar als Dritter aufs Podest. Der Australier musste aber eine bittere Pille schlucken: Weil sein Teamkollege Norris einen langsamen Boxenstopp hinnehmen musste, wurde Piastri vom Team angewiesen, seine Position zurückzugeben – und damit seinem ärgsten WM-Rivalen Punkte zu überlassen.

Danach lief so einiges nicht mehr nach Wunsch für den 24-Jährigen. In Baku erlebte er ein Rennen zum Vergessen, er fiel durch einen Crash früh aus und musste einen schmerzlichen Nuller hinnehmen. Auch in den darauffolgenden Kräftemessen lief es nicht mehr nach Wunsch. In Katar und Abu Dhabi wurde er zwar zwei Mal Zweiter und den letzten Sprint in Doha konnte er auch für sich entscheiden. Das war angesichts der verpassten WM-Chance aber nur ein schwacher Trost.

Der frühere GP-Pilot Damon Hill ist sich sicher: Piastri muss in diesem Jahr eine egoistischere Haltung einnehmen. Der Weltmeister von 1996 sagt im «Drive to Wynn»-Podcast: «Man muss sagen, dass er etwas Pech hatte und aufgrund einiger Entscheidungen von McLaren benachteiligt wurde.» Und er verweist auf die Stallorder von Monza und sagt: «Er wird sich das wahrscheinlich ansehen und sich denken, dass er das vielleicht nicht noch einmal macht.»

Werbung

Werbung

Und er tut gut daran, einen eigennützigeren Ansatz zu verfolgen, ist sich Hill sicher. Der 65-jährige Brite stellt klar: «Wäre ich an seiner Stelle, dann würde ich dem Team Folgendes sagen: ‚Hört mal, ich liebe das Team, und es war großartig, aber ich muss an mich selbst denken, denn es geht um meine Karriere. Wenn man mich noch einmal bittet, Punkte an meinen Teamkollegen abzugeben, muss man sich fragen, warum ich das tun sollte. Das kann ich mir nicht leisten. Ich habe es letztes Jahr getan, und das hätte mich die Weltmeisterschaft kosten können.‘»