Oscar Piastri nach Shanghai-Schock: «Das ist schon eine ganze Weile her»

Zunächst sah es so aus, als würde Oscar Piastri am Rennsonntag auf dem Shanghai International Circuit mehr Glück als sein Teamkollege Lando Norris haben. Denn während der Brite in der Box ausharren musste, konnte der Australier, der bei seinem Heimrennen in Melbourne auf der Aufwärmrunde ausgefallen war, zur Startaufstellung fahren.

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Doch wenige Minuten nach dem Start wurde er in die Box geschoben. Am Ende war keiner der beiden Papaya-Rennen im China-GP fahrbereit, als die Lichter der Startampel ausgingen. Und bei beiden spukte die Elektronik der Antriebseinheit. Das Team war sich jedoch sicher, dass es sich um verschiedene Probleme handelte. Für Piastri war das nur ein schwacher Trost. Er konnte zum zweiten Mal in diesem Jahr nicht in einen GP starten und wartet immer noch auf seine erste GP-Runde in dieser Saison.

«Für das Team war das heute ein harter Tag», seufzte der 24-Jährige. «Ich habe es zwar zur Startaufstellung geschafft. Aber leider tauchte da ein Elektronik-Problem beim Motor auf, das sich von jenem, das Lando in der Box hielt, unterscheidet.»

«Wir schauen uns das jetzt noch an und untersuchen die Ursache. Und natürlich willst du nie, dass so etwas passiert. Aber beim Rennfahren gehört das manchmal einfach dazu», erklärte der Rennfahrer aus Melbourne trocken.

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«Es ist noch frustrierender, dass ich nun wieder eine ganze Renndistanz verpasst habe, und wir wissen alle, wie wichtig die Erfahrungskilometer mit diesen neuen Autos sind. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich zwei Formel-1-Rennen als Zuschauer erlebt habe», ergänzte er, und betonte: «Die Ferrari sehen derzeit noch sehr stark aus. Mal schauen, wie lange sich das hält.»