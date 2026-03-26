Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Oscar Piastri ohne GP-Runde in diesem Jahr: «Können nur nach vorne blicken»

Sowohl beim Saisonauftakt in Australien als auch beim darauffolgenden GP in China konnte Oscar Piastri nicht mitkämpfen. Der McLaren-Star sagt, was in Shanghai schief lief und wie er damit umgeht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Oscar Piastri hat die bittere Pille von China verdaut
Oscar Piastri hat die bittere Pille von China verdaut
Foto: Bearne / XPB Images
Oscar Piastri hat die bittere Pille von China verdaut
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Oscar Piastri hat die Saison 2026 noch nicht wirklich begonnen. Denn der WM-Dritte des Vorjahres schaffte es bisher nur beim Sprint in China an den Start. Beim Saisonauftakt in Australien sorgte ein Fehler des 24-Jährigen für die verhinderte Rennteilnahme. Denn auf dem Weg zur Startaufstellung für sein Heimspiel in Melbourne flog der Lokalmatador ab.

Werbung

Werbung

Auch beim darauffolgenden Grand Prix in China fehlte er beim Start – diesmal war es aber nicht seine Schuld. Genauso wie am Auto seines McLaren-Teamkollegen Lando Norris funktionierte die Elektronik der Antriebseinheit nicht wie gewünscht. Dabei handelte es sich um zwei unterschiedliche Probleme, wie das Team noch in Shanghai mitteilte.

Mittlerweile wurde der Doppelausfall analysiert und das Team hat die Ursachen dafür gefunden, wie Piastri im Fahrerlager von Suzuka betont: «Es ist natürlich eine Schande, aber wir haben zusammen mit Mercedes das Problem analysiert und verstanden, um sicherzugehen, dass es nicht wieder dazu kommt. Wenigstens wissen wir, was schief lief.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Als Team können wir nicht viel mehr tun, als daraus zu lernen und weiterzumachen. In China lag alles ausserhalb von unserer Kontrolle», stellte der aktuelle WM-Zwölfte klar. «Letztlich will keiner erleben, dass beide Autos nicht starten können, und wir arbeiten hart, dass dass nicht wieder passiert.»

Werbung

Werbung

Ihm selbst bleibe auch nur der Blick nach vorne, weiss der neunfache GP-Sieger: «Der Saisonstart war sicherlich alles andere als ideal für mich, soviel steht fest. Aber wir können nur nach vorne blicken. Es hat keinen Sinn, sich mit China aufzuhalten. Ich konnte nichts machen oder daran ändern, und nun steht das nächste Rennen an, bei dem wir versuchen wollen, alles besser hinzubekommen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

51

2

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

47

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

34

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

33

5

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

6

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

15

7

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

9

8

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

8

9

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

8

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

4

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien