Oscar Piastri ohne GP-Runde in diesem Jahr: «Können nur nach vorne blicken»

Für Oscar Piastri hat die Saison 2026 noch nicht wirklich begonnen. Denn der WM-Dritte des Vorjahres schaffte es bisher nur beim Sprint in China an den Start. Beim Saisonauftakt in Australien sorgte ein Fehler des 24-Jährigen für die verhinderte Rennteilnahme. Denn auf dem Weg zur Startaufstellung für sein Heimspiel in Melbourne flog der Lokalmatador ab.

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Auch beim darauffolgenden Grand Prix in China fehlte er beim Start – diesmal war es aber nicht seine Schuld. Genauso wie am Auto seines McLaren-Teamkollegen Lando Norris funktionierte die Elektronik der Antriebseinheit nicht wie gewünscht. Dabei handelte es sich um zwei unterschiedliche Probleme, wie das Team noch in Shanghai mitteilte.

Mittlerweile wurde der Doppelausfall analysiert und das Team hat die Ursachen dafür gefunden, wie Piastri im Fahrerlager von Suzuka betont: «Es ist natürlich eine Schande, aber wir haben zusammen mit Mercedes das Problem analysiert und verstanden, um sicherzugehen, dass es nicht wieder dazu kommt. Wenigstens wissen wir, was schief lief.»

«Als Team können wir nicht viel mehr tun, als daraus zu lernen und weiterzumachen. In China lag alles ausserhalb von unserer Kontrolle», stellte der aktuelle WM-Zwölfte klar. «Letztlich will keiner erleben, dass beide Autos nicht starten können, und wir arbeiten hart, dass dass nicht wieder passiert.»

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Ihm selbst bleibe auch nur der Blick nach vorne, weiss der neunfache GP-Sieger: «Der Saisonstart war sicherlich alles andere als ideal für mich, soviel steht fest. Aber wir können nur nach vorne blicken. Es hat keinen Sinn, sich mit China aufzuhalten. Ich konnte nichts machen oder daran ändern, und nun steht das nächste Rennen an, bei dem wir versuchen wollen, alles besser hinzubekommen.»