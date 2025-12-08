Weiter zum Inhalt
Oscar Piastri über Lando Norris: «3 Jahre gegenseitig angespornt»

Oscar Piastri musste sich im WM-Finale seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris geschlagen geben. Trotz aller Rivalität und Frust über die Vize-WM erkennt Piastri an: Norris hat den Titel verdient.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Glückwünsche nach dem Rennen: Oscar Piastri gratuliert Lando Norris
Foto: Steven Tee/Getty Images
© Steven Tee/Getty Images

Selten wirkte es in der Saison 2025, als würden die beiden McLaren-Stallrivalen Lando Norris und Oscar Piastri noch beste Freunde werden. Rivalität auf der Strecke, Streit um Stallorder neben der Strecke und ein hartes teaminternes Duell die gesamte Saison über – das am Ende so hart wurde, dass Max Verstappen als lachender Dritter mit einer Top-Performance die Fehler und Kabbeleien von McLaren nutzte und in den Fahrer-WM-Kampf eingriff.

Im finalen Rennen entschied WM-Leader Lando Norris den Titelkampf für sich, ist erstmals Weltmeister. Oscar Piastri ging leer aus. Der Australier gibt offen zu: «Ich hätte mir natürlich ein anderes Ende gewünscht, aber ich habe in dieser Saison enorm viel über mich selbst als Rennfahrer und als Menschen gelernt.»

Er merkt aber auch an: «Wenn man mir zu Beginn des Jahres diese Saison mit den Pole-Positions, den Siegen und den Podien präsentiert hätte, wäre ich damit auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen.» Lässt aber auch durchblicken: In diesem Moment, kurz nach dem Ende des Rennens, ist er eben nicht ganz glücklich. «Letztendlich bin ich natürlich ein wenig enttäuscht, aber ich denke, ich kann sehr stolz auf meine Saison sein und viele Lehren für die Zukunft daraus ziehen.»

Über seinen Teamkollegen Norris sagt Piastri: «Er hat den Titel wirklich verdient. Ich weiß, dass es jedes Wochenende, an dem ich auf die Rennstrecke gehe, hart werden wird. Und ich denke, wir haben uns in den letzten drei Jahren gegenseitig angespornt. Vor allem diese Saison war meiner Meinung nach spannender denn je.» In der Frühphase der Saison war Norris WM-Leader, dann sehr lange Piastri, bis sich Norris wieder nach oben kämpfte – und sich bekanntermaßen im letzten Rennen zum Weltmeister krönte.

Piastri: «Ich finde, er hat eine großartige Saison hinter sich. Das gilt wahrscheinlich für uns alle drei (Norris, Verstappen, Piastri, Anm.), aber natürlich hatten Lando und ich, die wir im selben Team und im gleichen Auto fahren, zu unterschiedlichen Zeitpunkten unsere Höhen und Tiefen.» Und in Summe reichte es für Norris. Piastri: «Letztendlich finde ich, dass er eine gute Saison hatte und ein verdienter Champion ist.»

