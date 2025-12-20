Oscar Piastri: Verhandelt der McLaren-Star bereits mit anderen Teams?

In diesem Jahr durfte Oscar Piastri viele Erfolge feiern, der McLaren-Pilot musste aber auch einige bittere Pillen schlucken. So musste er etwa in Monza einer Stallorder folgen und seinem Teamkollegen und späteren Weltmeister Lando Norris Platz machen, weil dieser einen langsamen Boxenstopp hatte hinnehmen müssen.

Piastri wunderte sich, leistete dem Befehl des Teams aber Folge und sprach nach dem Rennen von einer fairen Entscheidung. Doch beim darauffolgenden Kräftemessen in Baku hatte er das noch nicht abgehakt. Der Australier, der ein Wochenende zum Vergessen erlebte, gab später zu, dass ihn die Stallorder von Monza da noch beschäftigt hatte.

Es war nicht die einzige Szene, die einige Fans des Rennfahrers aus Melbourne glauben liess, dass das Team Norris bevorzugt behandelt. So sorgte etwa der ungewollte Kontakt zwischen Norris und Piastri in Singapur auch für rote Köpfe.

Dass Piastri, der die WM zu grossen Teilen angeführt hatte, am Ende nur Platz 3 belegte, ist für viele Fans und GP-Beobachter ein guter Grund, an einen möglichen McLaren-Abgang des 24-Jährigen zu glauben – obwohl er seinen Vertrag kurz vor dem Saisonstart 2025 um mehrere Jahre verlängert hat. Sprechen der Australier und sein Manager Mark Webber etwa schon mit anderen Teams?

Davon ist zumindest Juan Pablo Montoya überzeugt. Er sagt Gespräch mit «Grosvenor Casinos»: «Ich kann euch garantieren, dass Oscar Piastri und Mark Webber bereits mit einem anderen Team reden. Ich glaube nicht, dass Mark zufrieden war mit der Entwicklung von Oscar bei McLaren. Er ist nicht sehr glücklich mit McLaren. Aber die Frage lautet vielmehr, ob Oscar dort nicht mehr glücklich ist.»