Papaya-Rules: Wird McLaren auch 2026 für Chancengleichheit sorgen?

Oscar Piastri ist sich sicher: Trotz des Titelgewinns von Lando Norris wird McLaren weiterhin an den sogenannten Papaya Rules festhalten. Das sagt der frühere GP-Pilot Ralf Schumacher dazu.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ralf Schumacher verrät, was er von der McLaren-Teamführung erwartet
Foto: Moy / XPB Images
Ralf Schumacher verrät, was er von der McLaren-Teamführung erwartet
© Moy / XPB Images

Die McLaren-Teamführung hatte sich im vergangenen Jahr viel Kritik eingehandelt, weil sie trotz des kleiner werdenden Vorsprungs auf Red Bull Racing-Star Max Verstappen an den sogenannten «Papaya Rules» festhielt, die eingeführt wurden, damit beide Fahrer die gleiche Chance auf den WM-Titel hatten. Am Ende setzte sich Lando Norris dennoch gegen den Niederländer durch, allerdings nur knapp.

Deshalb wird viel darüber diskutiert, ob das Team aus Woking in diesem Jahr wieder die Papaya-Regeln umsetzen will, oder ob der Weltmeister im Team als klare Nummer 1 angesehen wird. Oscar Piastri ist sich sicher: Sein Team wird weiterhin auf Fairness setzen. Der frühere GP-Pilot Ralf Schumacher sagt allerdings: Das wird das Team nur unter gewissen Bedingungen tun.

Im «Sky»-Podcast Backstage Boxengasse betont der Deutsche: «Aus meiner Sicht wird das so weitergehen, und dann wartet man ab, bis man eine Entscheidung treffen muss.» Diese würde von der WM-Situation abhängig sein. «Es kommt darauf an, was in der Saison passiert. Wenn beide auf Augenhöhe sind und das Team sich das leisten kann, dann würde man beide natürlich lassen, solange man es kann.»

Aber irgendwann müsse man reagieren, mahnt der 50-Jährige, und verweist auf das Saisonfinale 2025 in Abu Dhabi. Da habe das McLaren-Team Piastri zwar kurzzeitig eine Chance gelassen, für den Fall, dass irgendetwas passiert wäre. «Aber letztlich hat man sich klar auf Norris konzentriert», erklärt der sechsfache GP-Sieger.

