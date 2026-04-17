Paris Hilton schwärmt von Lando Norris (McLaren): «Ich liebe seine Energie»

Das Time Magazine hat eine Liste der 100 einflussreichsten Menschen erstellt, in New York City werden die beim Time100-Gipfel am 22. April und bei der Time100-Gala vom 23. April gefeiert.

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Überraschung aus Sicht der Motorsportler: Weder Lewis Hamilton ist da zu finden und auch nicht Max Verstappen, sondern McLaren-Champion Lando Norris.

Paris Hilton (45), das ewige It-Girl, hat sich für den Rennfahrer eingesetzt und schwärmt: «Ich habe Lando Norris zum ersten Mal bei der Formel 1 in Miami getroffen und war sofort von seiner Energie begeistert. Er ist offensichtlich unglaublich talentiert, aber was ihn wirklich auszeichnet, das sind seine Freundlichkeit und Authentizität.»

«Selbst mit all dem Druck im Rampenlicht bleibt er bodenständig, was wirklich selten ist. Ihn 2025 als Weltmeister zu sehen, war einfach fantastisch – so verdient und ein echter Meilenstein!»

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«Ich habe ihn auch mit Fans bei Rennen erlebt, und das ist etwas ganz Besonderes. Er nimmt sich die Zeit, mit jedem in Kontakt zu treten, und man merkt, dass es ihm wirklich etwas bedeutet.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen