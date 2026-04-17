Paris Hilton schwärmt von Lando Norris (McLaren): «Ich liebe seine Energie»
In der Liste der 100 einflussreichsten Menschen taucht von den Formel-1-Piloten weder Lewis Hamilton noch Max Verstappen auf, sondern Lando Norris. Das ewige It-Girl Paris Hilton kommt ins Schwärmen.
Das Time Magazine hat eine Liste der 100 einflussreichsten Menschen erstellt, in New York City werden die beim Time100-Gipfel am 22. April und bei der Time100-Gala vom 23. April gefeiert.
Überraschung aus Sicht der Motorsportler: Weder Lewis Hamilton ist da zu finden und auch nicht Max Verstappen, sondern McLaren-Champion Lando Norris.
Paris Hilton (45), das ewige It-Girl, hat sich für den Rennfahrer eingesetzt und schwärmt: «Ich habe Lando Norris zum ersten Mal bei der Formel 1 in Miami getroffen und war sofort von seiner Energie begeistert. Er ist offensichtlich unglaublich talentiert, aber was ihn wirklich auszeichnet, das sind seine Freundlichkeit und Authentizität.»
«Selbst mit all dem Druck im Rampenlicht bleibt er bodenständig, was wirklich selten ist. Ihn 2025 als Weltmeister zu sehen, war einfach fantastisch – so verdient und ein echter Meilenstein!»
«Ich habe ihn auch mit Fans bei Rennen erlebt, und das ist etwas ganz Besonderes. Er nimmt sich die Zeit, mit jedem in Kontakt zu treten, und man merkt, dass es ihm wirklich etwas bedeutet.»
«Er ist unterhaltsam, warmherzig und zugänglich. Ich liebe es, dass er so viele Menschen inspiriert, indem er zeigt, dass man hart arbeiten, an die Spitze kommen und trotzdem komplett sich selber bleiben kann.»
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