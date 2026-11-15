Riccardo Patrese über Lewis Hamilton: «Das konnte ich nicht vorhersehen»

Mit Kimi Antonelli darf Italien endlich wieder einen heimischen Formel-1-Weltmeister bejubeln. Der junge Mercedes-Star sicherte sich den Titel bereits in Mexiko, vier WM-Runden vor dem Ende der Saison. Der 20-Jährige hat sich damit zum jüngsten Champion in der Geschichte der Königsklasse gekrönt. Das Talent des Lockenkopfs war schon früh erkennbar.

Werbung

Werbung

Dies bestätigt auch Riccardo Patrese, der den neuen Weltmeister schon früh kennenlernte. Im Gespräch mit dem Online-Wettanbieter «Jackpot City Casino» sagt der sechsfache GP-Sieger: «Ich stand Kimi schon seit seinem zwölften Lebensjahr nahe, daher konnte ich sein Talent erkennen.»

Ganz anders erging es dem Italiener bei Lewis Hamilton: «Nein, als Hamilton zu uns kam, hätte ich nicht gedacht, dass er so gut sein könnte, wie er dann war. Aber er war natürlich schon in seinem ersten Jahr stark, er wurde fast Weltmeister. Dann gewann er in den folgenden Jahren.»

«Als Teamkollege von Fernando Alonso erwies er sich sofort als sehr konkurrenzfähig», erinnert sich Patrese. Aber dass er sieben Weltmeistertitel und 106 GP-Siege feiern konnte, das konnte ich nicht vorhersehen. Ich kannte Lewis nicht, und hatte ihn damals auch noch nie persönlich getroffen, daher konnte ich nicht wissen, wie gross sein Talent ist.»

Werbung