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F1-Veteran Riccardo Patrese schwärmt: Max Verstappen wie Michael Schumacher

Max Verstappen hat 3 der letzten 5 Grands Prix für sich entschieden. Ex-GP-Pilot Riccardo Patrese ist überzeugt: Der Red Bull Racing-Star hat eine Fähigkeit, die ihn mit Michael Schumacher verbindet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Patrese ist überzeugt: Max Verstappen gehört zu den ganz Grossen des Sports
Patrese ist überzeugt: Max Verstappen gehört zu den ganz Grossen des Sports
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Patrese ist überzeugt: Max Verstappen gehört zu den ganz Grossen des Sports
© Getty Images / Red Bull Content Pool

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Dass Max Verstappen über ein aussergewöhnliches Talent verfügt, zeigte der Red Bull Racing-Pilot zuletzt im Regen von Brasilien. Im jüngsten Kräftemessen der Königsklasse schaffte der Niederländer eine Aufholjagd, die ihn von der letzten Startreihe bis auf den zweiten Platz brachte. Nur Lando Norris kreuzte die Ziellinie vor dem 74-fachen GP-Sieger.

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Das Rennen konnte er damit zwar nicht gewinnen. Doch im engen Kampf um den zweiten WM-Rang sicherte er sich gegen seine ärgsten Verfolger wichtige WM-Punkte. Mit 279 WM-Zählern verfügt er über einen Vorsprung von 17 Punkten auf den drittplatzierten George Russell und ein Polster von 18 WM-Zählern auf den viertplatzierten Lewis Hamilton.

Geht es nach Riccardo Patrese, wird Verstappen das Rennen um den zweiten WM-Rang auch für sich entscheiden. Im Gespräch mit Jackpot City Casino sagt der ehemalige Formel-1-Pilot: «Im Moment hat Verstappen die besseren Chancen, Zweiter zu werden, weil er ein gutes Auto hat, und in den letzten drei oder vier Rennen ist er immer ganz vorne mit dabei. Er gewinnt. Es ist schwierig, Verstappen in dieser Form den zweiten Platz streitig zu machen, besonders da sein Auto jetzt deutlich besser zu sein scheint.»

Der Italiener lobt auch eine besondere Fähigkeit, die Verstappen mit dem grossen Michael Schumacher und GP-Ikone Ayrton Senna verbindet: «Fahrer wie Senna, Schumacher und Verstappen können den Unterschied ausmachen und Rennen gewinnen, auch wenn sie nicht das allerbeste Auto haben.»

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