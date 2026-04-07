Pause? Welche Pause? Hamilton, Norris, Russell, Antonelli im Test-Einsatz
Die Formel 1 steckt in einer mehrwöchigen Testpause, aber nicht alle GP-Sieger und Weltmeister sind zum Däumchendrehen verdammt. Lewis Hamilton, Lando Norris und George Russell fahren.
Die Formel-1-Fans brauchen derzeit wieder mal viel Geduld: Vom 29. März bis 3. Mai findet kein WM-Lauf statt, der ganze April ist rennfrei aus Sicht der Königsklasse.
Die beiden für April geplanten WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien können wegen des Konflikts im Nahen Osten nicht stattfinden. Kein Rennen im April, das hat es letztmals zu Corona-Zeiten gegeben.
Innerhalb eines normalen Rennkalenders gab es fünf Wochen Pause letztmals im Sommer 2012. 1990 passierte ebenfalls ein rennfreier April – nach dem zweiten WM-Lauf der Saison am 25. März in Brasilien ging es erst am 13. Mai in Imola weiter.
Keine Rennen mag sein, aber Formel 1 wird dennoch gefahren – im Rahmen von Pirelli-Tests. Für die Arbeit auf der Ferrari-Strecke von Fiorano am 9./10. April hat sich auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton angemeldet.
Dazu wird die Testbahn künstlich unter Wasser gesetzt, denn der Mailänder Reifenhersteller will das Verhalten der Schlechtwetter-Walzen prüfen.
Und wenn die Formel-1-Alleinausrüster Pirelli mit McLaren und Mercedes am 14./15. April auf dem Nürburgring testet, dann werden bei Mercedes George Russell und Kimi Antonelli arbeiten, bei McLaren Weltmeister Lando Norris.
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