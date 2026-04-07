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Pause? Welche Pause? Hamilton, Norris, Russell, Antonelli im Test-Einsatz

Die Formel 1 steckt in einer mehrwöchigen Testpause, aber nicht alle GP-Sieger und Weltmeister sind zum Däumchendrehen verdammt. Lewis Hamilton, Lando Norris und George Russell fahren.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli und Lewis Hamilton
Kimi Antonelli und Lewis Hamilton
Foto: XPB
Kimi Antonelli und Lewis Hamilton
© XPB

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Die Formel-1-Fans brauchen derzeit wieder mal viel Geduld: Vom 29. März bis 3. Mai findet kein WM-Lauf statt, der ganze April ist rennfrei aus Sicht der Königsklasse.

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Die beiden für April geplanten WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien können wegen des Konflikts im Nahen Osten nicht stattfinden. Kein Rennen im April, das hat es letztmals zu Corona-Zeiten gegeben.

Innerhalb eines normalen Rennkalenders gab es fünf Wochen Pause letztmals im Sommer 2012. 1990 passierte ebenfalls ein rennfreier April – nach dem zweiten WM-Lauf der Saison am 25. März in Brasilien ging es erst am 13. Mai in Imola weiter.

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Keine Rennen mag sein, aber Formel 1 wird dennoch gefahren – im Rahmen von Pirelli-Tests. Für die Arbeit auf der Ferrari-Strecke von Fiorano am 9./10. April hat sich auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton angemeldet.

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Dazu wird die Testbahn künstlich unter Wasser gesetzt, denn der Mailänder Reifenhersteller will das Verhalten der Schlechtwetter-Walzen prüfen.

Und wenn die Formel-1-Alleinausrüster Pirelli mit McLaren und Mercedes am 14./15. April auf dem Nürburgring testet, dann werden bei Mercedes George Russell und Kimi Antonelli arbeiten, bei McLaren Weltmeister Lando Norris.

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

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18

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

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