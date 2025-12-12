Formel 1 • Neu
Piastri, Hülkenberg, Stroll, Heidfeld: Rekorde, die keiner will
Der junge Australier Oscar Piastri führte in der spannenden Saison 2025 über einen Zeitraum von 15 Grands Prix die WM an. Damit hat er einen jener Rekorde aufgestellt, die kein Fahrer haben möchte.
Viele Rekorde unseres Lieblingssports sind den Fans geläufig: Wie die sieben WM-Titel von Michael Schumacher oder Lewis Hamilton, wie der jüngste Fahrer am Start (Max Verstappen, mit zarten 17) oder den meisten GP-Siegen (Lewis Hamilton, mit 105).
Und dann haben wir Bestmarken, auf welche jeder Formel-1-Fahrer liebend gerne verzichten würde. Unter diese Piloten hat sich in diesem Jahr auch McLaren-Ass Oscar Piastri eingereiht.
Der 24-jährige Australier übernahm mit seinem Sieg in Jeddah (Saudi-Arabien) die WM-Führung von Lando Norris und hielt sie bis zum Fallen der Zielflagge in Mexiko, dann musste er sich an seinen McLaren-Teamgefährten zurückgeben. 15 Grands Prix in Folge also WM-Führender, am Ende der Saison aber nicht Weltmeister – das ist noch nie vorgekommen.
Die alte Bestmarke ununterbrochener WM-Führung, ohne aber am Ende die Nase vorn zu haben, lag bei 13 Läufen und dem Argentinier Carlos Reutemann 1981.
Formel-1-Rekorde, die keiner haben möchte
GP-Wochenenden als WM-Leader, aber nicht Weltmeister: Oscar Piastri (AUS), 15
WM-Punkte ohne Sieg: Nico Hülkenberg (D), 622
Grands Prix ohne Sieg: Nico Hülkenberg (D), 250
Grands Prix ohne Podestplatz: Adrian Sutil (D), 128
Podestplätze ohne Sieg: Nick Heidfeld (D), 13
WM-Läufe ohne Punkt: Luca Badoer (I), 51
GP-Wochenenden ohne Pole-Position: Romain Grosjean (F), 181
(Esteban Ocon steht bei 180)
Grands Prix ohne beste Rennrunde: Lance Stroll (CDN), 189
Grands Prix ohne Führungsrunde: Kevin Magnussen (DK), 185
Schon in Q1 ausgeschieden: Lance Stroll (CDN), 86
Führungsrunden ohne Sieg: Chris Amon (NZ), 183
GP-Wochenenden ohne auch nur eine Qualifikation: Claudio Langes (I), 14
GP-Siege ohne WM-Titel: Stirling Moss (GB), 16
