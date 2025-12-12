Piastri, Hülkenberg, Stroll, Heidfeld: Rekorde, die keiner will

Viele Rekorde unseres Lieblingssports sind den Fans geläufig: Wie die sieben WM-Titel von Michael Schumacher oder Lewis Hamilton, wie der jüngste Fahrer am Start (Max Verstappen, mit zarten 17) oder den meisten GP-Siegen (Lewis Hamilton, mit 105).

Werbung

Werbung

Und dann haben wir Bestmarken, auf welche jeder Formel-1-Fahrer liebend gerne verzichten würde. Unter diese Piloten hat sich in diesem Jahr auch McLaren-Ass Oscar Piastri eingereiht.

Der 24-jährige Australier übernahm mit seinem Sieg in Jeddah (Saudi-Arabien) die WM-Führung von Lando Norris und hielt sie bis zum Fallen der Zielflagge in Mexiko, dann musste er sich an seinen McLaren-Teamgefährten zurückgeben. 15 Grands Prix in Folge also WM-Führender, am Ende der Saison aber nicht Weltmeister – das ist noch nie vorgekommen.

Die alte Bestmarke ununterbrochener WM-Führung, ohne aber am Ende die Nase vorn zu haben, lag bei 13 Läufen und dem Argentinier Carlos Reutemann 1981.

Werbung

Werbung

Formel-1-Rekorde, die keiner haben möchte

GP-Wochenenden als WM-Leader, aber nicht Weltmeister: Oscar Piastri (AUS), 15

WM-Punkte ohne Sieg: Nico Hülkenberg (D), 622

Grands Prix ohne Sieg: Nico Hülkenberg (D), 250

Grands Prix ohne Podestplatz: Adrian Sutil (D), 128

Podestplätze ohne Sieg: Nick Heidfeld (D), 13

WM-Läufe ohne Punkt: Luca Badoer (I), 51

GP-Wochenenden ohne Pole-Position: Romain Grosjean (F), 181

(Esteban Ocon steht bei 180)

Grands Prix ohne beste Rennrunde: Lance Stroll (CDN), 189

Grands Prix ohne Führungsrunde: Kevin Magnussen (DK), 185

Schon in Q1 ausgeschieden: Lance Stroll (CDN), 86

Führungsrunden ohne Sieg: Chris Amon (NZ), 183

GP-Wochenenden ohne auch nur eine Qualifikation: Claudio Langes (I), 14

GP-Siege ohne WM-Titel: Stirling Moss (GB), 16