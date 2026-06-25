Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Pierre Gasly (Alpine) nach Platz 3 in Monaco: Trophäe endlich angekommen

Pierre Gasly wurde beim Traditions-GP von Monaco Dritter, aufs Siegerpodest durfte er nicht – zwei Strafen, Platz 7. Alpine ging in Berufung und erhielt Recht. Nun hat Gasly seine Trophäe erhalten.

Formel 1

Pierre Gasly, Dritter des Monaco-GP 2026
Pierre Gasly, Dritter des Monaco-GP 2026
Foto: Instagram/PierreGasly
Pierre Gasly, Dritter des Monaco-GP 2026
© Instagram/PierreGasly

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Alpine-Sportchef Steve Nielsen bedauert: «Pierre Gasly hat mir in Monaco leidgetan. Er hatte für uns einen tollen dritten Platz herausgefahren, und dann durfte er den nicht feiern.»

Werbung

Werbung

Der 30-jährige Franzose hatte die Ziellinie als Dritter gekreuzt, wurde dann aber wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse strafversetzt – zwei Mal fünf Sekunden, damit nur Platz 7.

Nach dem Rennen erklärte Pierre Gasly gegenüber den Journalisten, sein Rennstall werde Daten vorlegen, die belegen, dass er die zulässigen 60 km/h in der Boxengasse zu keinem Zeitpunkt überschritten habe.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Gasly nach seinem ersten Podestplatz seit Brasilien 2024: «Ich weiss aus zuverlässiger Quelle, dass die Geschwindigkeit im Auto unter 60 km/h lag. Der Tempo-Begrenzer ist wahrscheinlich die einfachste Einstellung, die man in einem Formel-1-Auto vornehmen kann. Ich sage: Wenn gleich drei oder vier Teams wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt werden, dann kann da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen.»

Werbung

Werbung

Fünf Tage nach dem Monaco-GP müssen die Regelhüter Fehler eingestehen: Die Strafe für Gasly war nicht gerechtfertigt. Alpine hatte vom so genannten Recht auf Neubetrachtung Gebrauch gemacht, wenn ein Rennstall gegen eine FIA-Strafe vorgehen kann, sofern triftige Gründe vorgebracht werden.

TV-Programm

Die Urteilsbegründung war überaus umfangreich, wir ersparen Ihnen diese sieben Seiten. Der entscheidende Punkt ist: Alpine konnte nachweisen, dass Gasly nie schneller als die erlaubten 60 Sachen war, tatsächlich kam die Fehlmessung zustande, weil die FIA die Boxengasse um 77 cm falsch ausgemessen hat.

Aber es dauerte eine Weile, bis Pierre Gasly seine Trophäe (in Form der Monaco-Rennstrecke) endlich erhielt. Der 30-jährige Franzose schreibt auf Instagram: «Der Monaco-Pokal hat seinen Weg nach Hause gefunden.»

Was übrigens auch eine Reaktion von «Stranger Things»-Schauspieler Noah Schnapp erzeugte (siehe Foto).

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

73

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

68

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

55

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

9

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

34

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

28

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM