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Pierre Gasly/Alpine: «Strafe nach P3? Das geht nicht mit rechten Dingen zu»

Alpine-Fahrer Pierre Gasly kreuzte die Ziellinie des Monaco-GP als Dritter, wurde aber von der FIA strafversetzt. Gasly: «Das geht nicht mit rechten Dingen zu.» Alpine geht gegen das Urteil vor.

Formel 1

Pierre Gasly in Monaco
Pierre Gasly in Monaco
Foto: XPB
Pierre Gasly in Monaco
© XPB

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Viel Arbeit für die vier Formel-1-Rennkommissare des Monaco-GP, auch über den Rennsonntag hinaus: Garry Connelly (Australien), Tanja Geilhausen (Deutschland), Derek Warwick (Grossbritannien) und Jean-Francois Calmes (Monaco) werden gezwungen, sich einige Vorkommnisse in Monte Carlo nochmals anzusehen. Alpine macht nämlich von seinem Recht auf Neubeurteilung Gebrauch.

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Denn Alpine will ein Urteil gegen GP-Sieger Pierre Gasly nicht akzeptieren. Der 30-jährige Franzose hatte die Ziellinie als Dritter gekreuzt, wurde dann aber wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse strafversetzt – zwei Mal fünf Sekunden, damit nur Platz 7.

Nach dem Rennen erklärte Pierre Gasly gegenüber den Journalisten, sein Rennstall werde Daten vorlegen, die belegen, dass er die zulässigen 60 km/h in der Boxengasse zu keinem Zeitpunkt überschritten habe.

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Gasly nach dem vermeintlichen ersten Podestplatz seit Brasilien 2024: «Ich weiss aus zuverlässiger Quelle, dass die Geschwindigkeit im Auto unter 60 km/h lag. Der Tempo-Begrenzer ist wahrscheinlich die einfachste Einstellung, die man in einem Formel-1-Auto vornehmen kann. Ich sage: Wenn gleich drei oder vier Teams wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt werden, dann kann da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen.»

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«Ich hoffe, dass unser Vorgehen die Verantwortlichen dazu veranlasst, genau zu überprüfen, was da vor sich geht – denn das alles ist einfach nicht normal.»

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