Pierre Gasly erinnert in Spa an seinen verstorbenen Freund Anthoine Hubert

Seit dem August 2019 ist das Formel-1-Rennwochenende in Belgien ein anderes: Beim gemeinsamen Rennwochenende von Formel 1, Formel 2 und Formel 3 fährt seitdem immer die Erinnerung an ein schreckliches Wochenende vor inzwischen sieben Jahren mit.

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Spa, 31. August 2019: Die Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert und Juan Manuel Correa verunfallen am Samstag schwer auf der Strecke in den Ardennen. Noch am Abend ist es traurige Gewissheit: Anthoine Hubert ist verstorben, Correa überlebt schwerverletzt, wird in der Folge des Unfalls viele Male operiert werden.

Erinnerungen an den verstorbenen Anthoine Hubert fahren in Spa immer mit Foto: XPB Erinnerungen an den verstorbenen Anthoine Hubert fahren in Spa immer mit © XPB

Anthoine Hubert war mit dem heutigen Alpine-F1-Piloten Pierre Gasly eng befreundet. Seit dem Unfall erinnert Gasly jedes Jahr rund um das Belgien-Rennen an seinen verstorbenen Freund. Auch in diesem Jahr organisiert er gemeinsam mit seinem Alpine-Team wieder den jährlichen «Run for Anthoine», einen Lauf über die Rennstrecke zu Ehren Anthoine Huberts. Der Gedenklauf findet dieses Jahr zum vierten Mal statt.

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Streckenlauf mit zwei Gedenkmomenten

Am Abend des Medientages, also am Donnerstag, laden Gasly und Alpine (Hubert war Nachwuchsfahrer im Kader von Mutterkonzern Renault) alle Mitarbeitenden der Fahrerlager von Formel 1, Formel 2 und Formel 3 sowie die Medien zum Gedenklauf ein. Auf der sieben Kilometer langen Jogging-Runde sind zwei Stopps geplant: In der Eau Rouge zum Gedenken an Hubert. Gasly legte in den Vorjahren zur Erinnerung Blumen nieder. Wenig später wird auch auf der Kemmel-Geraden gestoppt, nämlich zur Erinnerung an den niederländischen Nachwuchsfahrer Dilano van’t Hoff, der 2023 bei einem Rennen der Nachwuchsserie FRECA in Spa tödlich verunglückte.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Spa: FP1 FIA Formula One World Championship 17.07.2026 - 13:15

Gasly: «Es ist immer emotional, nach Spa zurückzukehren, weil jedes Jahr die Erinnerung an Anthoine mitfährt. Daher organisiere ich wieder am Donnerstagabend den Lauf für Anthoine. Bei dieser besonderen Zusammenkunft wollen wir uns fest an die gemeinsamen Momente erinnern.»