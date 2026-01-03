Pierre Gasly über seine WM-Chance: «Ich bin mehr als bereit»
Das Alpine-Team hat die Saison 2025 auf dem letzten Platz der Team-Tabelle beendet. Pierre Gasly glaubt dennoch: Seine Zeit wird kommen. Und dann wird er seine Chance nutzen, verspricht er.
Dass das Alpine-Team im vergangenen Jahr eine Saison zum Vergessen erlebte, zeigt schon der flüchtige Blick auf die WM-Endergebnisse. Denn die Mannschaft aus Enstone belegt mit nur 22 Punkten den letzten Platz in der Team-Tabelle. Der Rückstand auf die restlichen WM-Teilnehmer ist gross, so hat das neuntplatzierte Sauber-Team mit 70 WM-Zählern bereits mehr als drei Mal so viele Punkte sammeln können.
Dass der Rennstall des französischen Autobauers Renault nicht noch schlechter abschnitt, hat das Team Pierre Gasly zu verdanken. Er sammelte alle Punkte in der Saison 2025 und belegte damit den 18. Platz in der WM-Wertung. Sein Teamkollege Franco Colapinto, der ab der siebten WM-Runde in Imola im zweiten Alpine-Cockpit sass, belegt den 20. Platz vor seinem Vorgänger Jack Doohan, der die ersten sechs Rennwochenenden 2025 an der Seite von Gasly bestritten hatte.
Man könnte meinen, dass die schlechte Form 2025 auch Befürchtungen für die nähere Zukunft des Teams auslöst. Doch Gasly ist sich sicher: Seine Mannschaft hat alles, was es braucht, um nach vorne zu kommen. Er setzt seine Hoffnungen dabei nicht nur in die umfassenden Regeländerungen, die alle WM-Teilnehmer wieder bei Null anfangen lassen.
Der Franzose verweist auch auf die Tatsache, dass Alpine ab diesem Jahr Mercedes-Motoren einsetzt. «Ich bin sehr gespannt, dem Vernehmen nach handelt es sich um eine starke Antriebseinheit», sagt er dazu im Interview auf der offiziellen Formel-1-Seite «www.Formula1.com».
Auch mit Blick auf die eigene WM-Chance ist der 29-Jährige optimistisch: «Ich habe nie aufgehört, hart zu arbeiten. Ich weiss, was ich erreichen will, und ich kenne mein Potenzial», erklärt er selbstbewusst, und fügt mit Blick auf die aktuellen Top-Piloten Charles Leclerc, Lando Norris und George Russell an: «Ich sehe, dass Fahrer wie Charles, Lando und George ihre Chance bekommen, um zu glänzen. Und ich brauche das richtige Auto, um mit ihnen mithalten zu können.»
Sollte er dieses bekommen, wird er seine Chance nutzen, verspricht der 2020er-Sieger des Italien-GP in Monza: «Sobald sich die Gelegenheit ergibt, werde ich sie packen. Ich bin bereit – ich bin definitiv mehr als bereit, um die Chance nicht verstreichen zu lassen, wenn meine Zeit kommt.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach