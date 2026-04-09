Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Pierre Gasly zur Kritik von Verstappen und Norris: «Das ist mir zu negativ»

Die Formel-1-Champions Max Verstappen und Lando Norris haben Stellung bezogen, dass ihnen gewisse Eigenschaften der 2026er Autos gegen den Strich gehen. GP-Sieger Pierre Gasly relativiert das alles.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Pierre Gasly
Pierre Gasly
Foto: XPB
Pierre Gasly
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wer hätte das vor der Grand-Prix-Saison 2026 erwartet? Nach drei F1-Wochenenden hat Alpine-Fahrer Pierre Gasly mehr Punkte eingefahren als die Weltmeister Max Verstappen und Fernando Alonso zusammen.

Werbung

Werbung

Gasly ist einer von nur fünf Fahrern, die bei allen drei GP 2026 gepunktet haben: Der Franzose wurde Zehnter in Australien, Sechster in China und Siebter in Japan. Ebenfalls jedes Mal in den Top-Ten: Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Max Verstappen und Lando Norris gehören zu jenen Piloten, die das neue F1-Reglement am lautesten kritisieren. Ihnen widerstrebt, wie diese Autos gefahren werden müssen, Verstappen nannte das Mario Kart statt Formel 1, die Rede ist von einer Batterie-WM und vom Verkümmern des jahrelang verinnerlichten Renn-Instinkts.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der 30-jährige Gasly (Sieger des Italien-GP 2020 und WM-Siebter 2019) kann das alles nicht ganz nachvollziehen. Der 180-fache GP-Teilnehmer meint: «Für mich ist das alles ein wenig zu negativ, und das gefällt mir nicht. Bei allem Batterie-Management man muss noch immer am Limit des verfügbaren Grips fahren.»

Werbung

Werbung

«Klar fühle ich am Lenkrad das Gleiche wie meine Kollegen. Ich denke, wir sind uns da alle einig. Wir sehen dieselben Dinge. Wir sprechen dieselbe Sprache. Wir alle wollen, dass der Sport so gut wie möglich ist. Derzeit befinden wir uns in einer Phase der Überprüfung. Ich bin sicher, dass in der Zeit vor dem Miami-GP jeder sein Bestes geben wird, um die Formel 1 in eine bessere Verfassung zu bringen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien