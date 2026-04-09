Pierre Gasly zur Kritik von Verstappen und Norris: «Das ist mir zu negativ»

Wer hätte das vor der Grand-Prix-Saison 2026 erwartet? Nach drei F1-Wochenenden hat Alpine-Fahrer Pierre Gasly mehr Punkte eingefahren als die Weltmeister Max Verstappen und Fernando Alonso zusammen.

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Gasly ist einer von nur fünf Fahrern, die bei allen drei GP 2026 gepunktet haben: Der Franzose wurde Zehnter in Australien, Sechster in China und Siebter in Japan. Ebenfalls jedes Mal in den Top-Ten: Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Max Verstappen und Lando Norris gehören zu jenen Piloten, die das neue F1-Reglement am lautesten kritisieren. Ihnen widerstrebt, wie diese Autos gefahren werden müssen, Verstappen nannte das Mario Kart statt Formel 1, die Rede ist von einer Batterie-WM und vom Verkümmern des jahrelang verinnerlichten Renn-Instinkts.

Der 30-jährige Gasly (Sieger des Italien-GP 2020 und WM-Siebter 2019) kann das alles nicht ganz nachvollziehen. Der 180-fache GP-Teilnehmer meint: «Für mich ist das alles ein wenig zu negativ, und das gefällt mir nicht. Bei allem Batterie-Management man muss noch immer am Limit des verfügbaren Grips fahren.»

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«Klar fühle ich am Lenkrad das Gleiche wie meine Kollegen. Ich denke, wir sind uns da alle einig. Wir sehen dieselben Dinge. Wir sprechen dieselbe Sprache. Wir alle wollen, dass der Sport so gut wie möglich ist. Derzeit befinden wir uns in einer Phase der Überprüfung. Ich bin sicher, dass in der Zeit vor dem Miami-GP jeder sein Bestes geben wird, um die Formel 1 in eine bessere Verfassung zu bringen.»