Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Pierre Waché/Red Bull Racing: «Verstappen happy machen? Nicht mein Job»

Pierre Waché ist als Technischer Direktor verantwortlich für den neuen Red Bull Racing RB22-Ford von Max Verstappen und Isack Hadjar. Der 51-jährige Franzose zieht eine Bahrain-Zwischenbilanz.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen in Bahrain
Max Verstappen in Bahrain
Foto: XPB
Max Verstappen in Bahrain
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Erkenntnisse aus den Formel-1-Wintertests sind zu einem gehörigen Teil Kaffeesatz-Lesen, ganz besonders gegenwärtig, wenn die elf Rennställe auf dem Bahrain International Circuit das Verständnis vertiefen für ihre 2026er Rennwagen.

Werbung

Werbung

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat über die Wintertests gesagt: «Es bringt nicht viel, nach links oder rechts zu schielen auf die Konkurrenz; es ist viel gescheiter, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren.»

Pierre Waché
Pierre Waché
Foto: XPB
Pierre Waché
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wo steht Red Bull Racing mit dem neuen Rennwagen des Typs RB22 und der neuen Antriebseinheit von Red Bull Powertrains-Ford? Pierre Waché hat dazu im Fahrerlager des Bahrain International Circuit Stellung bezogen.

Werbung

Werbung

«Wir liegen hinter Ferrari, Mercedes, McLaren»

Der 51-jährige Technikchef bei Red Bull Racing sagt auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Schwer zu sagen, wir sind sicher nicht der Massstab. Wir sehen klar, dass Ferrari, Mercedes und McLaren vor uns liegen. Was uns angeht – ich bin nie zufrieden mit meiner eigenen Arbeit. Offensichtlich haben wir Verbesserungspotenzial.»

Moment mal, hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht gesagt, der Motor von Red Bull Powertrains-Ford sei überlegen? Waché erlaubt sich ein feines Lächeln: «Ich würde nicht sagen, dass wir der Massstab sind, aber wir dürfen anerkennen, dass unsere Motoren-Leute fantastische Arbeit geleistet haben. Als Neulinge einen Motor zu bauen und auf der Strecke dann nicht schlecht dazustehen, das ist eine enorme Leistung.»

Max Verstappen hat die Arbeit von Red Bull Racing und von Red Bull Powertrains-Ford gelobt, aber er ist mit den gegenwärtigen Regeln nicht glücklich. Was kann der Rennstall da tun? Pierre dazu: «Verstappen happy machen, das ist nicht mein Job. Meine Aufgabe und die der ganzen Mannschaft besteht darin, ihm ein Auto hinzustellen, mit dem er gewinnen kann. Wie die Regeln formuliert sind, das liegt ausserhalb unserer Zuständigkeit.»

Wo Red Bull Racing nachlegen muss

Wo muss RBR zulegen? Waché: «Bei der Traktion aus langsamen Kurven sind die Anderen besser. Auch beim Topspeed, vor allem mit wenig Sprit im Tank. Langsame und mittelschnelle Kurven, die waren schon in den letzten Jahren keine unserer Stärken.»

Werbung

Werbung

Wo liegt das Team in Sachen Einhalten des Mindestgewichts? Pierre witzelt: «Nun, nach dem Winter haben alle immer ein wenig mit dem Gewicht zu kämpfen! Das ist mit diesen Autos eine echte Herausforderung. Letztlich ist unser erstes Ziel nicht, möglichst ans Gewichtslimit zu kommen, sondern möglichst schnelle Runden zu drehen. Aber wir arbeiten daran – so wie wohl jeder Rennstall.»

«Wir alle kennen Max und wissen, wie offen er ist. Das begrüssen wir. Aus Sicht des Teams willst du einen Fahrer, der sagt, was er fühlt, was ihm gefällt oder was eben nicht und wo Verbesserungspotenzial besteht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

1:33,918

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

69

+0,291

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,423

04

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,054

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

73

+2,472

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

64

+2,956

07

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

68

+3,268

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

84

+3,320

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

60

+3,618

10

Lance Stroll

Lance Stroll

Aston Martin Aramco Formula One Team

Lance Stroll

Lance Stroll

Aston Martin Aramco Formula One Team

18

54

+4,505

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien