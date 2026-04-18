Nelson Piquet Junior: Lewis Hamilton fehlen Liebe, Hunger und Leidenschaft

In der Formel 1 sind in dieser Saison zwei wahre Routiniers am Steuer: Lewis Hamilton kommt im Alter von 41 Jahren auf sieben WM-Titel, 383 Grands Prix und 105 Siege. Fernando Alonso steht mit 44 Jahren bei zwei WM-Titeln, 428 Grands Prix und 32 Siegen. Zwei Routiniers, die mit Fitness und Biss auch im für Leistungssportler hohen Alter begeistern.

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Ein früherer Formel-1-Pilot glaubt aber, den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Großmeistern erkannt zu haben: Nelson Piquet Junior, Ex-Pilot und Sohn von Dreifach-Weltmeister Nelson Piquet.

Nelson Piquet Junior zu Gast beim Brasilien-GP 2023 Foto: XPB Nelson Piquet Junior zu Gast beim Brasilien-GP 2023 © XPB

Im Interview mit Soymotor lobt Piquet Jr. Fernando Alonso: «Sein Tempo. Er ist ein sehr schneller Fahrer, der immer hungrig ist. Er hat die gleiche Motivation und den gleichen Hunger wie vor 20 Jahren. Das ist etwas sehr Bewundernswertes.» Und dann setzt der Brasilianer in Richtung Lewis Hamilton nach: «Das Gleiche sieht man zum Beispiel nicht bei Lewis.»

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Piquet: Hamilton fehlen Liebe, Leidenschaft und Hunger

Piquet Junior führt über den siebenmaligen Weltmeister aus: «Er hat nicht die Liebe, die Leidenschaft und den Hunger, den Fernando noch immer hat, und Fernando ist noch älter. Er ist fünf oder sechs Jahre älter als meine Generation und die von Lewis und hat mehr Leidenschaft als viele der anderen Fahrer. Das ist sehr respektabel.»

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Einmal kurz nachgeschaut: Fernando Alonso, Jahrgang 1981, aktuell 44 Jahre; Lewis Hamilton, Jahrgang 1985, aktuell 41 Jahre; Nelson Piquet Junior, Jahrgang 1985, aktuell noch 40 Jahre.

Nelson Piquet Junior fuhr nur zwei Saisons in der Formel 1, insgesamt 28 Grands Prix. Einen anderen Piloten – noch eine Ecke jünger – bewundert Piquet Jr. dagegen: Max Verstappen: «Fernando ist wie Max. Sie beide lieben es, Rennen zu fahren.» Verstappen ist gleichzeitig auch Familie für Nelsinho: Max ist in einer Beziehung mit Nelsinhos Schwester Kelly, beide haben eine Tochter zusammen.

Erinnerungen an 2008

Zu Alonso sagt Piquet Junior noch: «Als ich gegen ihn gefahren bin, wir sprechen von der Saison 2008, also vor 18 Jahren, war er in seiner besten Zeit. Er war sehr schwer zu schlagen. Ich habe großen Respekt vor ihm als Fahrer.» Piquet und Alonso 2008 – eine Saison, die noch vielen Fans ziemlich genau in Erinnerung geblieben sein dürfte…

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