Pirelli enthüllt: Die Formel-1-Saison 2025 in Zahlen
Beim italienischen Traditionshersteller und Formel-1-Alleinausrüster Pirelli wurde besonders genau nachgeschaut: Die Mailänder enthüllen einige verblüffende Zahlen zur Grand Prix-Saison 2025.
Formel 1
Pirelli hat einige verblüffende Zahlen zusammengetragenPirelli hat einige verblüffende Zahlen zusammengetragenFoto: Pirelli
Pirelli hat einige verblüffende Zahlen zusammengetragen© Pirelli
In der gerade beendeten Saison legten Autos auf Formel-1-Reifen von Pirelli so viele Kilometer zurück, dass man damit die Erde achteinhalb Mal umrunden könnte. Vom ersten freien Training in Melbourne bis zur Zielflagge in Abu Dhabi absolvierten die Reifen des Mailänder Unternehmens insgesamt sagenhafte 341.099 Kilometer.
Diese Zahl spiegelt eine der anspruchsvollsten Saisons in der Geschichte der Formel 1 wider, nachdem der Kalender im Jahr 2024 auf 24 Rennen erweitert wurde. Auf diesen 24 Rennstrecken, verteilt auf fünf Kontinente, musste Pirelli unter unterschiedlichsten Bedingungen – von der extremen Hitze der arabischen Wüste bis zur eisigen Kälte Nevadas – Leistung, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit beweisen. Die Slick-Reifen der Saison 2025, bestehend aus sechs verschiedenen Mischungen, machten 96% der Gesamtlaufleistung aus. Die beiden am häufigsten verwendeten Mischungen, die ihre Vielseitigkeit und strategische Bedeutung unterstreichen, waren der C3 (93.493 Kilometer) und der C4 (91.595 Kilometer). Darauf folgten die Reifen C5 (66.255 Kilometer), C2 (35.012 Kilometer), C6 (22.419 Kilometer) und C1 (17.368 Kilometer).
Regenreifen deckten die restlichen 4% ab: 12.893 Kilometer mit Intermediates und 2.064 Kilometer mit Regenreifen.
Insgesamt wurden 67.094 Runden mit den Reifen zurückgelegt – mit einer ähnlichen Aufteilung zwischen Slicks und Regenreifen: 64.519 Runden mit Slicks und 2.578 mit Regenreifen (ca. 4%).
Über alle Rennen hinweg wurden 720 Boxenstopps durchgeführt. Den Rekord stellte der Große Preis von Spanien mit 53 Stopps in Barcelona auf. Miami verzeichnete mit nur 18 Boxenstopps die wenigsten.
Das längste Rennsegment des Jahres absolvierte Haas-Pilot Esteban Ocon in Jeddah mit 303 Kilometern auf einem Satz C3-Reifen, was 49 Runden entspricht. Auch in Baku glänzte der Franzose mit 294 Kilometern auf einem Satz C4-Reifen und stellte damit sein Reifenmanagement-Talent unter Beweis. Pierre Gasly von Alpine fuhr in Shanghai mit 251 Kilometern den längsten Teil auf dem C2, während Lance Stroll von Aston Martin in Baku 222 Kilometer auf dem C5 zurücklegte. Lando Norris von McLaren und Nico Hülkenberg von Sauber fuhren in Silverstone jeweils 194 Kilometer auf Intermediates.
Die längste ununterbrochene Nutzung von Regenreifen betrug 61 Kilometer am Wochenende in Las Vegas: jeweils 10 Runden für die beiden Aston-Martin-Fahrer sowie für Hülkenberg. Die Anzahl der von Pirelli im Laufe der Saison bereitgestellten Reifensätze verdeutlicht die logistische Komplexität der Königsklasse des Motorsports. 2025 standen den Teams insgesamt 6.120 Sätze Slicks zur Verfügung, darunter 1.800 Sätze C5, 1.580 Sätze C4, 1.400 Sätze C3 und rund 1.900 Regenreifen. Die Anzahl der jedem Fahrzeug zugeteilten Reifen, die je nach Wochenendformat variiert, ist im technischen Reglement klar definiert. Wie immer beeinflussten auch die Temperaturen das Reifenverhalten. Die höchste während einer Session gemessene Streckentemperatur betrug 58,2 Grad Celsius in Jeddah während des zweiten Freien Trainings (FP2), die höchste Lufttemperatur 39,1 Grad Celsius in Bahrain während des ersten Freien Trainings (FP1). Die kältesten Bedingungen herrschten in Las Vegas mit 12 Grad Celsius auf der Strecke und 11,8 Grad Celsius Umgebungstemperatur während des Qualifyings.
Während der Rennen erreichte die Streckentemperatur in Spielberg 55,2 Grad Celsius, während die höchste Lufttemperatur in Texas 34,4 Grad Celsius betrug. Die niedrigsten Temperaturen lagen bei 15 Grad Celsius auf der Strecke in Las Vegas und 14,3 Grad Celsius Umgebungstemperatur in Melbourne.
Formel 1
  • Formel 1
