Seltene Gelegenheit: Pit Lane Walk beim Österreich-GP am Red Bull Ring
Beim Großen Preis von Österreich (26.-28. Juni) haben Fans die Möglichkeit, beim Pit Lane Walk ganz nah an die Formel-1-Garagen und die Stars zu kommen. Was sonst noch an Entertainment geboten wird.
Vom 26. bis 28. Juni findet in diesem Jahr der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Dabei haben die Fans eine besondere Möglichkeit, ihren Idolen ganz nah zu kommen.
Wie schon im Vorjahr wird es wieder limitierte Tickets für den bliebten Pit Lane Walk geben, bei dem Fans einen Blick in die Garagen der Teams erhaschen können.
Im «Meet the Drivers» und auf dem «Styrian Green Carpet» können Fans ihren Stars ganz nah kommen und mit etwas Glück Autogramme und Selfies bekommen.
Bereits am Donnerstag vor dem Rennen, also am 25. Juni, geht es los mit dem Pit Lane Walk. Tickets gibt es in limitierter Zahl unter
Außerdem wird es wie in den Vorjahren wieder ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geben: In der F1 Fan Zone werden Konzerte mit Live-Acts und DJs (u.a. DJ David Puentez und Toby Romeo) stattfinden.
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