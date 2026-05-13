Seltene Gelegenheit: Pit Lane Walk beim Österreich-GP am Red Bull Ring

Vom 26. bis 28. Juni findet in diesem Jahr der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Dabei haben die Fans eine besondere Möglichkeit, ihren Idolen ganz nah zu kommen.

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Die Bühnte vom Meet the Drivers 2025 Foto: Michael Jurtin / Red Bull Ring Die Bühnte vom Meet the Drivers 2025 © Michael Jurtin / Red Bull Ring

Wie schon im Vorjahr wird es wieder limitierte Tickets für den bliebten Pit Lane Walk geben, bei dem Fans einen Blick in die Garagen der Teams erhaschen können.

Isack Hadjar 2025 mit Fans Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring Isack Hadjar 2025 mit Fans © Philip Platzer / Red Bull Ring

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Im «Meet the Drivers» und auf dem «Styrian Green Carpet» können Fans ihren Stars ganz nah kommen und mit etwas Glück Autogramme und Selfies bekommen.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Fernando Alonso beim Pitlane Walk Foto: Michael Jurtin / Red Bull Ring Fernando Alonso beim Pitlane Walk © Michael Jurtin / Red Bull Ring

Bereits am Donnerstag vor dem Rennen, also am 25. Juni, geht es los mit dem Pit Lane Walk. Tickets gibt es in limitierter Zahl unter www.redbullring.com .

Willkommen, liebe Race Fans, am Red Bull Ring Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring Willkommen, liebe Race Fans, am Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

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Außerdem wird es wie in den Vorjahren wieder ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geben: In der F1 Fan Zone werden Konzerte mit Live-Acts und DJs (u.a. DJ David Puentez und Toby Romeo) stattfinden.