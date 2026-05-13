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Seltene Gelegenheit: Pit Lane Walk beim Österreich-GP am Red Bull Ring

Beim Großen Preis von Österreich (26.-28. Juni) haben Fans die Möglichkeit, beim Pit Lane Walk ganz nah an die Formel-1-Garagen und die Stars zu kommen. Was sonst noch an Entertainment geboten wird.

Formel 1

Lewis Hamilton im Vorjahr
Lewis Hamilton im Vorjahr
Foto: Joerg Mitter / Red Bull Ring
Lewis Hamilton im Vorjahr
© Joerg Mitter / Red Bull Ring

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Vom 26. bis 28. Juni findet in diesem Jahr der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Dabei haben die Fans eine besondere Möglichkeit, ihren Idolen ganz nah zu kommen.

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Die Bühnte vom Meet the Drivers 2025
Die Bühnte vom Meet the Drivers 2025
Foto: Michael Jurtin / Red Bull Ring
Die Bühnte vom Meet the Drivers 2025
© Michael Jurtin / Red Bull Ring

Wie schon im Vorjahr wird es wieder limitierte Tickets für den bliebten Pit Lane Walk geben, bei dem Fans einen Blick in die Garagen der Teams erhaschen können.

Empfehlungen

Isack Hadjar 2025 mit Fans
Isack Hadjar 2025 mit Fans
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
Isack Hadjar 2025 mit Fans
© Philip Platzer / Red Bull Ring

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Im «Meet the Drivers» und auf dem «Styrian Green Carpet» können Fans ihren Stars ganz nah kommen und mit etwas Glück Autogramme und Selfies bekommen.

Fernando Alonso beim Pitlane Walk
Fernando Alonso beim Pitlane Walk
Foto: Michael Jurtin / Red Bull Ring
Fernando Alonso beim Pitlane Walk
© Michael Jurtin / Red Bull Ring

Bereits am Donnerstag vor dem Rennen, also am 25. Juni, geht es los mit dem Pit Lane Walk. Tickets gibt es in limitierter Zahl unter www.redbullring.com.

Willkommen, liebe Race Fans, am Red Bull Ring
Willkommen, liebe Race Fans, am Red Bull Ring
Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring
Willkommen, liebe Race Fans, am Red Bull Ring
© Lucas Pripfl / Red Bull Ring

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Außerdem wird es wie in den Vorjahren wieder ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geben: In der F1 Fan Zone werden Konzerte mit Live-Acts und DJs (u.a. DJ David Puentez und Toby Romeo) stattfinden.

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