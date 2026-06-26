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Pit Lane Walk und Fan-Zone: Viele Highlights für die F1-Fans in Spielberg

Die Königsklasse regiert wieder im steirischen Murtal. Bereits am Donnerstag kamen die Fans auf ihre Kosten, etwa beim Pit Lane Walk, bei dem sie einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten.

Formel 1

Publikumsliebling Lewis Hamilton begeisterte die Fans beim Pit Lane Walk
Publikumsliebling Lewis Hamilton begeisterte die Fans beim Pit Lane Walk
Foto: Michael Jurtin / Red Bull Ring
Publikumsliebling Lewis Hamilton begeisterte die Fans beim Pit Lane Walk
© Michael Jurtin / Red Bull Ring

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Zum 15. Mal gastiert die Formel 1 auf dem Red Bull Ring, und das Rennen in der Steiermark bietet den Besuchern wieder viele Highlights. Bereits zum Auftakt hatten die Fans die Chance, einen Einblick in die Heiligtümer der Königsklasse zu bekommen.

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Beim Pit Lane Walk konnten sie mitten ins pulsierende Herz der Formel 1 eintauchen und Autogramme und Selfies von einigen WM-Stars ergattern. Damit wurde das grösste Sport-Event Österreichs bereits mit einem der vielen Highlights des Wochenendes eingeläutet.

Ferrari-Star Charles Leclerc verteilte fleissig Autogramme
Ferrari-Star Charles Leclerc verteilte fleissig Autogramme
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
Das Audi-Werksteam sorgte mit seinem Boxenstopp-Training für Unterhaltung
Das Audi-Werksteam sorgte mit seinem Boxenstopp-Training für Unterhaltung
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
Für Action auf der Strecke sorgte die Mini-Drift-Show
Für Action auf der Strecke sorgte die Mini-Drift-Show
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
Auch die vierrädrigen Stars konnten die Fans aus nächster Nähe bewundern
Auch die vierrädrigen Stars konnten die Fans aus nächster Nähe bewundern
Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring
In der «F1 Fan Zone» durften sich die Besucher selbst am Steuer versuchen
In der «F1 Fan Zone» durften sich die Besucher selbst am Steuer versuchen
Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring
Viele Formel-1-Fans nutzten die Chance, die Boxengasse zu Fuss zu erkunden
Viele Formel-1-Fans nutzten die Chance, die Boxengasse zu Fuss zu erkunden
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
George Russell nahm sich viel Zeit für seine Fans
George Russell nahm sich viel Zeit für seine Fans
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
Ferrari-Star Charles Leclerc verteilte fleissig Autogramme
© Philip Platzer / Red Bull Ring

Empfehlungen

Wer am Donnerstag beim Pit Lane Walk nicht zum Zug gekommen ist, hat noch zahlreiche weitere Gelegenheiten, Selfies oder Autogramme mit Formel-1-Piloten zu sammeln. Zudem kreuzen Teamchefs und internationale Stars die Wege der Besucher.

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Hotspots dafür sind das «Meet the Drivers» am heutigen Freitag und morgigen Samstag in der «F1 Fan Zone» sowie der «Styrian Green Carpet“»vor dem Welcome Center des Red Bull Ring am Sonntagvormittag, wo sich die Protagonisten des Sports traditionsgemäss viel Zeit für die leidenschaftlichen Fans nehmen.

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Infos zur stressfreien Anreise, zum gesamten Programm des Rennwochenendes in der Steiermark und die letzten Tickets gibt es auf der offiziellen Seite des Red Bull Rings und der Red Bull Ring App. Die Tageskassen haben täglich bis Sonntag geöffnet.

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