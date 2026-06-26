Pit Lane Walk und Fan-Zone: Viele Highlights für die F1-Fans in Spielberg

Zum 15. Mal gastiert die Formel 1 auf dem Red Bull Ring, und das Rennen in der Steiermark bietet den Besuchern wieder viele Highlights. Bereits zum Auftakt hatten die Fans die Chance, einen Einblick in die Heiligtümer der Königsklasse zu bekommen.

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Beim Pit Lane Walk konnten sie mitten ins pulsierende Herz der Formel 1 eintauchen und Autogramme und Selfies von einigen WM-Stars ergattern. Damit wurde das grösste Sport-Event Österreichs bereits mit einem der vielen Highlights des Wochenendes eingeläutet.

Wer am Donnerstag beim Pit Lane Walk nicht zum Zug gekommen ist, hat noch zahlreiche weitere Gelegenheiten, Selfies oder Autogramme mit Formel-1-Piloten zu sammeln. Zudem kreuzen Teamchefs und internationale Stars die Wege der Besucher.

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Hotspots dafür sind das «Meet the Drivers» am heutigen Freitag und morgigen Samstag in der «F1 Fan Zone» sowie der «Styrian Green Carpet“»vor dem Welcome Center des Red Bull Ring am Sonntagvormittag, wo sich die Protagonisten des Sports traditionsgemäss viel Zeit für die leidenschaftlichen Fans nehmen.