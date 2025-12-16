Portugal-GP in der Algarve: Rennen 2027 und 2028 fix

2027 und 2028 wird es wieder einen Grossen Preis von Portugal geben. Das Autódromo Internacional do Algarve, auch bekannt als Portimão, war zuletzt 2020 und 2021 Austragungsort von Formel-1-Rennen und spielte eine wichtige Rolle bei der Wiederaufnahme des Rennbetriebs während der Corona-Pandemie.

Die 4,6 km lange Rennstrecke liegt in der idyllischen Algarve, Portugals südlichster Region, die für ihre traumhaften Strände und ihren historischen Charme bekannt ist. Sie bietet den Fahrern eine technische Herausforderung mit dramatischen Höhenunterschieden, die in einer rasanten Abfahrt zur letzten Rechtskurve gipfelt, die zurück zur Start-Ziel-Geraden führt.

Portugal blickt auf eine traditionsreiche Formel-1-Geschichte zurück. 1958 fand hier der erste Grand Prix in Porto statt, und auch in Monsanto und Estoril wurden im Laufe der 75-jährigen Geschichte des Sports Rennwochenenden ausgetragen. Einige der grössten Fahrer der Formel 1-Geschichte standen in Portugal ganz oben auf dem Podium, darunter Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna und Nigel Mansell. Senna gewann 1985 in Estoril seinen ersten Formel-1-Grand-Prix.

In jüngerer Zeit übertraf Lewis Hamilton in Portimão Michael Schumachers Rekord an Siegen, nachdem er 2021 seinen 92. Sieg einfuhr. Hamilton ist bis heute der einzige Fahrer im aktuellen Fahrerfeld, der auf dieser Strecke gewinnen konnte, nachdem er 2020 auch dort die Ziellinie überquerte.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Ich freue mich sehr, dass Portimão in den Formel-1-Kalender zurückkehrt und der Sport die Leidenschaft unserer unglaublichen portugiesischen Fans weiterhin entfacht. Die Strecke bietet von der ersten Kurve bis zur Zielflagge packende Action und reisst die Fans von den Sitzen.»

«Das Interesse und die Nachfrage nach der Austragung eines Formel-1-Grand-Prix sind so gross wie nie zuvor. Daher möchte ich Premierminister Luís Montenegro und dem portugiesischen Minister für Wirtschaft und territorialen Zusammenhalt, Manuel Castro Almeida, danken.»

«Dem Staatssekretär für Tourismus, Handel und Dienstleistungen, Pedro Machado, dem Präsidenten von Turismo de Portugal, Carlos Abade, dem Präsidenten des Tourismusverbands der Algarve, André Gomes, und dem CEO und Vorsitzenden des Algarve International Circuit, Jaime Costa, danke ich für ihre Unterstützung bei der Rückkehr der Formel 1 nach Portugal. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass Portimão mit einem Paukenschlag in den Rennkalender zurückkehrt.»

Manuel Castro Almeida, Minister für Wirtschaft und territorialen Zusammenhalt Portugals: «Portugal ist zurück auf der Formel-1-Landkarte. Der Formel 1-GP von Portugal wird sich direkt auf die Wirtschaft auswirken und entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Tourismus über den Handel und Dienstleistungen bis hin zu KMU – Chancen schaffen und das Land als wettbewerbsfähiges und zuverlässiges Reiseziel positionieren. Die Ausrichtung des Grand Prix an der Algarve stärkt unsere regionale Entwicklungsstrategie, steigert den Wert der Gebiete und schafft Chancen für die lokale Wirtschaft. Dieses Event wird nicht nur Prestige für unser Land schaffen, sondern auch Portugals Image weltweit stärken.»

Jaime Costa, Vorsitzender und CEO des Autódromo Internacional do Algarve: «Wir freuen uns sehr, die Formel 1 wieder in Portugal und auf dem Autódromo Internacional do Algarve begrüssen zu dürfen. Der Grosse Preis von Portugal wird die Exzellenz unserer Rennstrecke und die Leidenschaft unserer Fans eindrucksvoll unter Beweis stellen und einen starken Impuls für den Tourismus, die Region und die gesamte Bevölkerung geben.»